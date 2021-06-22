الجزائر تؤكد دعمها غير المشروط لحقوق الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، على دعم الجزائر غير المشروط للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه وتقرير مصيره.

ونوه بوقدوم خلال الاجتماع الوزاري للجنة فلسطين التابعة لحركة دول عدم الانحياز، إلى صمود الشعب الفلسطيني أمام سلطات الاحتلال، وفقًا لصحيفة “النهار أونلاين" الجزائرية.

وأكد وزير خارجية الجزائر أن جوهر القضية الفلسطينية يكمن تحديدا باحتلال الأراضي الفلسطينية وفي استمرار القوة القائمة بالاحتلال من الإفلات من العقاب، مشدّدا على أن أي حل نهائي لابد وأن يضمن معالجة هذين الإشكالين.

وأكد اجتماع لجنة فلسطين على الموقف الثابت لدول عدم الانحياز ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بالإضافة إلى تضامنهم الدائم معه في وجه الاعتداءات الهمجية والممنهجة التي تستهدف وجوده على أراضيه.

وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد بيان أكدت فيه دول منظمة عدم الانحياز على دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، مطالبين جميع الفاعلين الدوليين بالعمل على إعادة بعث مسار السلام من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.