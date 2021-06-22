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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: ضبط 410 كجم منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي

ضبط لحوم غير صالحة
ضبط لحوم غير صالحة الأدمي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط   أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية و غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، والتحفظ عليها ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .


وشدد محافظ الإسكندرية علي ضرورة المرور الدوري علي الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم ، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

 

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حملات مكثفه لضبط المخالفين:

 

وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال ال١٥ يوم الأولى من شهر يونيو، بقيادة اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد محافظة الأسكندرية  و بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط، وإدارة شرطة التموين.

 

حيث أسفرت الحملات عن التحفظ  على ما يقرب من 410 كجم، مع تحرير ١٦ محضر  ذبح خارج المجازر العمومية وبيع منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي.


 أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ إن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية وفقا لتوجيهات محافظ الإسكندرية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين ، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم و الدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية حيث تم ذبح  ٣٣٨٣ أغنام وأبقار بمجازر اللحوم العمومية بالمحافظة و ٣٨١٧٣ طائر  بمجازر الدواجن المرخصة بالمحافظة.

 

كان انتقل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى مستشفى جمال حماده لمتابعة حادث اصطدام جرار بقطار في محطة مصر صباح اليوم الثلاثاء.


وأكد المحافظ أن الإصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الأشعة مطمئنة.

 

ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.


وقد اصطدم جرار قطار، صباح اليوم الثلاثاء، بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، ووقوع عدد من المصابين، دون وفيات حتى الآن.

 


وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مكان حادث التصادم لمتابعة الحادث.


وقال محافظ الإسكندرية إن أحد الجرارات اصطدم بالعربة الخلفية للقطار رقم 12، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، وأوقع عدد من المصابين دون وفيات.


وقال المحافظ إلى أن الأمور مطمئنة، والحادث أوقع عدد من الإصابات دون وفيات حتى الآن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راس التين، ومستشفى جمال حماده، مشيرًا إلى أن الإصابات بسيطة، باستثناء 3 أشخاص أصيبوا بكسور.

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