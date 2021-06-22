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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أمام الجنيه

استقرار سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم

دينار
دينار

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 22-6-2021 مقابل الجنيه المصري، بختام التعاملات  بعدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 51.77 جنيه للشراء، و52.23 للبيع، وفقاً للسعر المعلن للموقع الخاص بالبنك المركزي المصري.

 

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري عبر التقرير التالي أسعار العملات العربية ومنها الدينار الكويتي في البنوك التي جاءت كالآتي:

الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير داخل البنك، بشبكة فروع أكبر مصرف خاص في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما حافظ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على استقراره عند مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف الدينار أمام الجنيه المصري جاء عند مستوى 48.29 جنيه للشراء، و52.17 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات سجل سعر الدينار الكويتي بأكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري مستوى 49.15 جنيه للشراء، و52.29 للبيع، فى أحدث مؤشرات التداول.

سعر الدينار مقابل الدولار

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء إلى 3.32 دولار، وفق آخِر تحديث له داخل السوق بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما يلغت مستويات سعر صرف العملة الكويتية أمام الريال السعودي مستوى 12.45 ريال، وفقاً لآخر تحديث للعملات العربية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي؛ ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونجرس.

 

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1787.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ04:54 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع 1% في الجلسة السابقة، وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1787.70 دولار.

الدينار الدولار البنوك مصري دولار

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