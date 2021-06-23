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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبق من البامية يمنحك فوائد صحية غير متوقعة

صدى البلد

فوائد غير متوقعة لتناول البامية على صحتك فهو غني بفيتامينات مثل A و C و E و K فهو يحتوي على على الكالسيوم ، الحديد ، المغنيسيوم ، البوتاسيوم ، و الزنك.. وإليك فوائد تناول البامية لصحتك وفقا لموقع هيلث….

 

إدارة مرض السكري


تحتوي البامية على مضادات أكسدة قوية والتي تساعد بشكل خاص الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، كما ان تناول كوب من منقوع اوراق البامية يساعد فى التحكم في مستويات السكر في الدم.

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تحسن الهضم


تقول دراسة أجراها فريق من الباحثين الدوليين عام 2016 أن محتوى الألياف في البامية يمكن أن يساعد في تحسين الهضم .

 ووجدت الدراسة أن كمية الألياف العالية في الخضار ساعدت في تحسين عملية الامتصاص في الأمعاء الغليظة وتساعد هذا أيضًا في منع الإمساك.

 

تقلل من التعب


قد تساعد البامية في تقليل مستويات التعب في الجسم لغناها بمضادات الأكسدة التى  قد تساعد في تقليل إجهاد العضلات 

وفي دراسة بحثية أشارت إلى أن تناول البامية يساعد  تحسين الأيض  وتحسين الإجهاد 

 

تخفض مستويات الكوليسترول


تعد البامية غنية بمركبات  كيرسيتين والتى تساعد فى  خفض مستويات السكر في الدم، والانسولين، ومستويات الكولسترول الكلي إضافة إلى ان البامية غنية  بالألياف التى تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار. 

 

صحة قلبك 

تساعد البامية فى الحفاظ على صحة القلب ومحاربة تصاب الشرايين   وبالتالي الحفاظ على صحة  القلب والأوعية الدموية


محاربة الاجهاد


 بذور البامية لها خصائص مضادة للإجهاد تساعد في تحسين الصحة العامة و انخفاض مستويات القدرة على التحمل والتأثير على الحالة المزاجية. 

وفقًا للدراسة ، لا يمكن أن تساعد البامية فقط في تقليل مستويات التوتر ، ولكن لديها أيضًا القدرة على محاربة  التوتر والخرف.

البامية فوائد تناول البامية ل البامية غنية بالألياف تناول البامية يساعد تحسين الأيض منقوع اوراق البامية

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