تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن ميزة دعم الأجهزة المتعددة في واتساب

كشفت تسريبات جديدة عن عدد من المفاجآت الكبيرة التي تخص الميزة الأكثر انتظارا في تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp ، وهي ميزة دعم واتسآب للأجهزة المتعددة، وفتح التطبيق على أكثر من هاتف في وقت واحد.



وبحسب موقع 9to5Google فإن هناك مفاجأة كبيرة بالنسبة لمستخدمي واتساب ويب حيث سيتيح تطبيق واتسآب تشغيل واتسآب ويب دون ارتباط مع التطبيق على الهاتف، الأمر الذي يعني أنه يمكن فتح واتسآب ويب بشكل منفصل تماما عن تطبيق الواتسآب.

ولن يحتاج مستخدمي خدمة واتساب ويب إلى البقاء على اتصال بالإنترنت على هواتفهم للاستمرار في استخدام واتسآب ويب، أو خدمة واتسآب لسطح المكتب.

أما بالنسبة للمفاجآت غير السارة للمستخدمين فإنه من الواضح أن واتساب لن يدعم الأجهزة المتعددة كما كان يعتقد البعض في السابق، حيث لن يتمكن مستخدميه من تشغيل واتسآب على هاتف آيفون وحساب آخر على أندرويد ولكن التعدد سيشمل نسخ الويب فقط.

كما سيوفر تطبيق واتساب قريبا ميزة نقل الدردشة من رقم هاتف إلى رقم هاتف مختلف، حيث سيتم إلغاء ربط محفوظات دردشة واتسآب برقم هاتفك، بالإضافة إلى إجراء عدد من التحسينات الأخرى لتسهيل نقل الصور والفيديوهات.



وتعتبر ميزة نقل الدردشة من رقم هاتف إلى آخر أمر طالما انتظره المستخدمون من واتساب حيث لم يكن بإمكان المستخدمين فى السابق عند شراء خطوط جديدة نقل رسائلهم القديمة إلى الحساب الجديد الذى يحتوى على إلى رقم هاتف مختلف.