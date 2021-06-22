عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن ميزة دعم الأجهزة المتعددة في واتساب

تسريبات تكشف مفاجآت
تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن ميزات واتسآب القادمة

كشفت تسريبات جديدة عن عدد من المفاجآت الكبيرة التي تخص الميزة الأكثر انتظارا في تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp ، وهي ميزة دعم واتسآب للأجهزة المتعددة، وفتح التطبيق على أكثر من هاتف في وقت واحد. 


وبحسب موقع 9to5Google فإن هناك مفاجأة كبيرة بالنسبة لمستخدمي واتساب ويب حيث سيتيح تطبيق واتسآب تشغيل واتسآب ويب دون ارتباط مع التطبيق على الهاتف، الأمر الذي يعني أنه يمكن فتح واتسآب ويب بشكل منفصل تماما عن تطبيق الواتسآب.  

 

واتساب يستعد لإجراء تغيير مهم يتعلق بالنسخ الاحتياطي لأندرويد

واتساب يتباهى بأنه أفضل من ماسنجر.. اعرف السبب

 

ولن يحتاج مستخدمي خدمة واتساب ويب إلى البقاء على اتصال بالإنترنت على هواتفهم للاستمرار في استخدام واتسآب ويب، أو خدمة واتسآب لسطح المكتب.

  

أما بالنسبة للمفاجآت غير السارة للمستخدمين فإنه من الواضح أن واتساب لن يدعم الأجهزة المتعددة كما كان يعتقد البعض في السابق، حيث لن يتمكن مستخدميه من تشغيل واتسآب على هاتف آيفون وحساب آخر على أندرويد ولكن التعدد سيشمل نسخ الويب فقط.

 

كما سيوفر تطبيق واتساب قريبا ميزة نقل الدردشة من رقم هاتف إلى رقم هاتف مختلف، حيث سيتم إلغاء ربط محفوظات دردشة واتسآب برقم هاتفك، بالإضافة إلى إجراء عدد من التحسينات الأخرى لتسهيل نقل الصور والفيديوهات. 


وتعتبر ميزة نقل الدردشة من رقم هاتف إلى آخر أمر طالما انتظره المستخدمون من واتساب حيث لم يكن بإمكان المستخدمين فى السابق عند شراء خطوط جديدة نقل رسائلهم القديمة إلى الحساب الجديد الذى يحتوى على إلى رقم هاتف مختلف.

واتساب واتساب ويب دعم واتسآب للأجهزة المتعددة ميزات واتسآب مفاجآت واتساب

ترشيحاتنا

الرئيس يستجيب مباشرة .. موقف إنساني من السيسي مع طفلين توأم

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية تدريب 100 ألف طالب مصري

بعد قمة الـ7 والناتو.. هل يدخل العالم مرحلة الحرب الباردة الثانية.. لماذا تشكل العلاقات بين روسيا والصين صداعًا في رأس بايدن .. وهل يمكنه زرع "إسفين" بينهما؟

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن ميزة دعم الأجهزة المتعددة في واتساب

داليا متغيبة عن منزلها بقرية أبو رجوان فى البدرشين .. وأسرتها تطلب المساعدة

مفاجأة سارة للعالم.. لقاح جديد وفعّال لــ كورونا إسمه عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

عمرها ٩ سنوات.. تجديد حبس عاطل اغتصب طفلة في الغردقة

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية تدريب 100 ألف طالب مصري

السيسي يوجه بتطوير وميكنة منظومة الصوامع ومخازن المواد التموينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ