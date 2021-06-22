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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية : هيئة الرقابة الإدارية تدعم مجهودات الدولة للتنمية المستدامة

ندوة تثقيفية بمحافظة
ندوة تثقيفية بمحافظة الإسكندرية

أشاد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالدور القوي الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في دعم مجهودات الدولة للتنمية المستدامة وتحسين أداء العمل بكافة الإدارات المحلية بالإضافة إلى دورها العظيم في منع الفساد والذي شاهدنا جميعا من خلال الضربات القوية التي وجهتها الرقابة الإدارية تجاه المفسدين لمنع الفساد فى جميع أجهزة الدولة ومكافحته بشتى صوره، وإتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن سلامة الوظيفة العامة وتحافظ على المال العام.

 

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الإسكندرية، واللواء عمرو الغريب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد ودعم جهود التنمية الشاملة بالدولة ". والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات هيئة الرقابة الإدارية بمرور 57 عاما على تأسيسها في الـ25 من يونيو 1964.

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وفي كلمته؛ هنأ المحافظ هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال السنوي لها ومرور 57 عاماً علي تأسيسها. كما هنأ المحافظ اللواء عمرو الغريب بتوليه مهام منصبه كرئيس هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، متمنيا له دوام التوفيق والرقي والتقدم في منصبه الجديد.

 

وأكد محافظ الإسكندرية أن القيادة السياسية والدولة بجميع مؤسساتها يبذلون أقصي الجهود لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الدولة القوية هي الدولة التي تعمل علي القضاء علي الفساد والمفسدين.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والرائد عبدالله حلمي عضو هيئة الرقابة الإدارية، والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، والقيادات التنفيذية والأمنية والرقابية بالمحافظة.

 

كما انتقل محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف إلى مستشفى جمال حماده لمتابعة حادث اصطدام جرار بقطار في محطة مصر صباح اليوم الثلاثاء.


وأكد المحافظ أن الاصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الاشعة مطمئنة.

ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.


وقد اصطدم جرار قطار، صباح اليوم الثلاثاء، بالعربة الخلفية لأحد القطارات بمحطة مصر، ووقوع عدد من المصابين، دون وفيات حتى الأن.


وعلى الفور انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى مكان حادث التصادم لمتابعة الحادث.


وقال محافظ الإسكندرية إن أحد الجرارات اصطدم بالعربة الخلفية للقطار رقم 12، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، وأوقع عدد من المصابين دون وفيات.


وقال المحافظ إلى أن الأمور مطمئنة، والحادث أوقع عدد من الإصابات دون وفيات حتى الأن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى راس التين، ومستشفى جمال حماده، مشيرًا إلى أن الإصابات بسيطة، باستثناء 3 أشخاص أصيبوا بكسور.

محافظ الاسكندرية الرقابة الإدارية مجهودات الدولة التنمية الشاملة اللواء محمد الشريف

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