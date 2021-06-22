ارتفاع الدولار واليورو.. أسعار العملات في البنك الأهلي بختام اليوم

أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى بخلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلى وقائمة أسعار الموقع الرسمي له وقيمة أسعار العملات .

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار اليوم الأثنين كالتالى:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الثلاثاء 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الثلاثاء.



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلى نحو 18.52 جنيه للشراء و 18.70 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلى نحو 21.48 جنيه للشراء و 21.86جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 16.86 جنيه للشراء و 17.10جنيه للبيع .



واستقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنك الأهلى 1.80 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .



اسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الثلاثاء

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.10جنيه للشراء و 14.26 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، الخميس الماضي ، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي؛ ما زاد من جاذبية المعدن الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونجرس.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1787.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ04:54 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع 1% في الجلسة السابقة، وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1787.70 دولار.