وكيل شباب الدقهلية يشهد اللقاء الرياضي المجمع لذوي القدرات الخاصة

أقيم مساء اليوم الثلاثاء اللقاء الرياضى المجمع فى إطار المشروع القومى للأفراد ذوى القدرات الخاصة على مستوى محافظة الدقهلية فى ألعاب كرة طائرة جلوس، وتنس الطاولة ورفع الأثقال وألعاب قوى 100م عدو و دفع جله بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة وبحضور علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد رمضان مدير عام الادارة العامة للرياضة و احمد عبد العال محمد منسق المشروع القومى للافراد ذوى الاعاقة بوزارة الشباب والرياضة والكابتن على عبد الرحمن متابع وادارى المشروع والكابتن محمد الطنايحى مدرب المشروع والكابتن انيس محمد زهير مدرب المشروع .

وتنافس كل من مركز المنصورة ومركز الجمالية على كل الألعاب واسفرت النتائج كالاتى فوز مركز الجمالية على مركز المنصورة فى الكرة الطائرة كما فاز مركز الجمالية على مركز المنصورة فى العدو كما فاز مركز المنصورة فى التنس الطاولة ورفع الاثقال ودفع الجله على مركز الجمالية .



وفى نهاية اللقاء قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بـ الدقهلية والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة و احمد عبد العال منسق المشروع بالوزارة بتسليم الفرق الفائزة الجوائز واخذ الصور التذكارية مع كل الفرق المشاركة فى اللقاء .



والجدير بالذكر أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بذوى الإعاقة وضرورة دمجهم فى المجتمع وذلك بناء على توجيهات القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتعليماته التى ترجمت على ارض الواقع من قبل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأن من حقوقهم أن ينضموا إلى النوادي وصالات الألعاب الرياضية ويشاركوا فى البطولات واللقاءات والفاعليات الرياضية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية .

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