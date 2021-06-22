حجز التذاكر إلكترونيا.. تفاصيل دخول معرض الكتاب في ظل جائحة كورونا

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن القراءة هي غذاء العقول وتنمي الشخصيات ليس فقط للحصول على معلومات ولكن يتم تميز الإنسان حسب قراءته.



وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن معرض الكتاب يقوم فقط بتسويق الكتب بسبب انخفاض المبيعات بسبب جائحة كورونا؛ موضحا أن وزارة الثقافة تعمل على دعم الناشرين بكل السبل.



وأكد، أن معرض الكتاب لن يشهد هذا العام أي نشاط ثقافي للحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وتستعد مصر لاستقبال حدث مهم يوم 30 يونيو وهو بداية أيام معرض الكتاب والمقرر أن يكون في الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو و تم تأجيله من يناير إلى يونيو بسبب انتشار فيروس كورونا، ودرست وزارة الثقافة كل السيناريوهات المحتملة لمنع الإصابات في المعرض

و استضاف مركز المنارة اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بوزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب كالآتي:

مبادرة ثقافتك كتابك

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إنه يشارك معنا في هذه الدورة 1218 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا من 25 دولة.



وأضافت: نُطلق من المعرض هذا العام مبادرة ثقافتك كتابك، والذي سيخصص ركنًا خاصًّا، فيه سعر الكتاب من جنيه إلى 20 جنيهًا.



ويشهد المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D.



ويتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور.

خطوط مواصلات معرض الكتاب

وأكد هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب إن وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات متمثلة في هيئة النقل العام، وفرت ١١ أتوبيسا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها ١١٥ سيارة وذلك تيسيرا على زوار المعرض.

وأضاف هيثم الحاج علي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس للكشف عن تفاصيل المعرض، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن الخط الأول سيكون من عبد المنعم رياض، والخط الثاني من دوران شبرا، والثالث من النزهة الجديدة.

ونوه هيثم الحاج علي إلى أن الخط الرابع من الأميرية، والخامس من ميدان الجيزة، والسادس من صقر قريش، والسابع من المظلات إلى جانب خطوط أخرى.

البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب



وأعلنت هيئة الكتاب أن الأنشطة الثقافية والفنية جاءت بناء على تجارب سابقة لوزارة الثقافة ودراسة التجارب العربية والدولية الأخرى كما تهدف المواد المقدمة للارتقاء بذوق الجمهور من خلال فواصل موسيقية يقدمها المبدعون من الموسيقيين المصريين الشباب من فناني دار الأوبرا المصرية وأكاديمية الفنون والهيئة العامة لقصور الثقافة ويتحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية، كل مسار به اكثر من فرع على مدى ١٤ يوما وهي كما يلي :-



- أنشطة وعروض الطفل "أفلام متحركة تثقيفية للأطفال، منها مجموعة أفلام تعرض لأول مرة عن نهر النيل والحفاظ عليه، ومنها أفلام وأغنيات من رسوم فنان مصر الكبير حجازي.

- الثقافة التشكيلية وفيها فرع يدعم تعميق الثقافة التشكيلية وتوضيح مدي تغلغلها عبر عصور مصر المختلفة، وكذا ورش تطبيقية لفنون الأسرة المصرية.



- القضايا الثقافية الراهنة منها الاحتفال بمئويات رموز الثقافة والفنون المصرية كثروت عكاشة وصلاح عبد الصبور وعبد المنعم مدبولي واستضافة لأهم الكتاب والمفكرين الذين اثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم خلال العام الجاري.



جدير بالذكر ان الدورة الـ٥٢ لمعرض الكتاب تقام وسط إجراءات تنسيقية مع كافة الجهات منها ( وزارات الدفاع والداخلية والصحة ومحافظة القاهرة ).

الحد المسموح به للزيارة يوميا



وقال الدكتور هيثم الحاج علي إن الطاقة الاستيعابية المسموح بدخولها للجمهور هو ١٠٠ الف زائر يوميا قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأضاف الحاج علي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز المنارة بالتجمع الخامس، للكشف عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه وفقا للإجراءات الاحترازية، لن نستطيع استقبال أكثر من هذا العدد ولن يسمح بدخول أي شخص ما دام ١٠٠ ألف زائر موجودين بالداخل.

حجز التذاكر إلكترونيا



ويتم حجز تذاكر معرض الكتاب عبر المنصة الرقمية وهي الآلية الأولى من نوعها التي تتجه الوزارة إلى تفعيلها بعد جائحة كورونا منعا لتكدس الجمهور أمام البوابات، وإقامة جميع أنشطة المعرض افتراضيا عبر المنصة الرقمية.

ونستعرض خطوات حجز التذاكر "أون لاين":

1- فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg، أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث «جوجل».

2- الضغط على خيار «احجز تذكرتك».

3- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة «الاسم- رقم الهاتف- البريد الإلكتروني- العمر- الجنسية- النوع»، وحتى الحصول على تذكرة الزيارة.

4- يجري بعد الانتهاء من عملية التسجيل، إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية على واتساب للرقم المسجل، ونسخة أخرى على البريد الإلكتروني، تحتوي على بوابة الدخول واليوم المحدد للزيارة.

كما تشمل المنصة، جميع الخدمات التي تهم جمهور المعرض، ومنها إمكانية الحصول على الإصدارات، من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، بالإضافة إلى أجندة الأنشطة التي ستعقد افتراضيًا «أون لاين»، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.