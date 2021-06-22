تحرير 550 محضرا تموينىا بدمياط لمستودعات الغاز والمخابز

محافظة دمياط

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير (550) محضراً خلال الحملات المُنفذة بداية من شهر يونيو الحالي وحتى الأن على مستودعات الغاز والمخابز ،فضلاً عن تحصيل غرامات مالية مستحقة على أصحاب المنشآت التموينية نظير الاستيلاء على أموال الدعم بمبلغ مليون ونصف جنيه من المال العام من البدالين ، وكذا تحصيل ما يقرب من (750) ألف جنيه أقساط مستحقه على المخابز التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية .

تم تحرير (77) محضر للمخابز بعد رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن الرغيف والتوقف عن الإنتاج وعدم الالتزام بالمواصفات، وبمتابعة المرور على الأسواق تم تحرير (473) محضر ما بين رصد حالات غش تجارى وبيع سلع مجهولة المصدر و عدم وجود شهادات صحية وعدم اعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المقرر وبيع لحوم مكشوفة ومذبوحة خارج المجازر.

وفي السياق ذاته ،فقد قامت المديرية بأخذ (24) عينة غذائية منهم (12) عينه من القمح المعد للطحن و دقيق ٨٢٪ و النخالة فضلا عن (12)عينة من المواد الغذائية للتأكد من مطابقتهم للمواصفات المطلوبة.

وأكدت المديرية على حرصها على تكثيف المرور على المنشأت التموينية بأنواعها ومكافحة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز للتحقق من انضباط تلك المنظومة والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع و التأكد من صلاحياتها.

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