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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لجنة السياحة بشباب الأعمال : تعافي السياحة التقليدية خلال عامين من الآن

الندوة
الندوة

توقع محمد قاعود رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تستغرق عملية تعافي السياحة التقليدية والشاطئية من تداعيات جائحة كورونا ما بين عامين إلى عامين ونصف، حتى تنتهي اثار الخوف من الاخطار الصحية.

وقال خلال الندوة التي تنظمها اللجنة تحت عنوان " مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص" مساء اليوم ، إنه من المتوقع حدوث طفرة خلال الربع الرابع من العام الجاري مقارنة ببداية العام، مع زيادة عمليات التطعيمات واللقاحات.

وأشار قاعود إلى أن إيرادات قطاع السياحة سجلت في 2019 نحو 13 مليار دولار من خلال زيارة 13.5 مليون سائح، بينما انخفضت بسبب جائحة كورونا بنسبة 70%، ورغم هذا الانخفاض إلا انها من الدول القليلة التي جذبا هذا العدد والقيمة في عام الجائحة.

وأوضح أن حجم الإيرادات السياحية منذ بداية العام يصل لنحو 500 مليون دولار شهريا في المتوسط، لافتا إلى أن مصر استطاعت ان تتواكب مع العالم في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وجذب السياح للدخول للسوق للمصري.

وذكر قاعود أن ذلك يتطلب أهمية الترويج وجذب أنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الرياضية والسياحة العلاجية، موضحا أنه بالنسبة للسياحة العلاجية فهي تنقسم الى سياحة للحفاظ على الصحة، وأخرى سياحة علاجية.

ونوه ان مصر لديها ميزة تنافسية من حيث تجهيز المستشفيات، وكوادر بشرية طبية الى جانب السعر التنافسي الذى نتميز به على مستوى المنطقة وأوروبا

وطالب الدولة بضرورة وضع الاستراتيجيات لمعرفة التخصص السياحي ونوعية السياحة الذى يمكن ان يستوعبها السوق المصري، إضافة الى وضع نوعية التسويق لتنشيط السياحة ، الامر الذى يتطلب بضرورة ان يكون القطاع الخاص على دراية بأجندة وزارة السياحة.

وأكد محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران  بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، ضرورة وجود خطة على المدى القصير والمتوسط والطويل فيما يتعلق بمستهدفات الدولة حول القطاع السياحي وقطاع الأعمال، مع وجود خطط استراتيجية وبديلة في حالة حدوث الكوارث، مع أهمية اشراك القطاع الخاص وقطاع الأعمال  في ذلك.


وقال خلال الندوة التي تنظمها اللجنة تحت عنوان " مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص"، إن ذلك يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع، مشيرا إلى أن ازمة كورنا أدت الى تغير النظرة حول تنمية القطاع السياحي ، واصبح الاتجاه نحو ضرورة تنوع شكل الخدمات والمنتج المقدم من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والخاص.

وأشار قاعود إلى أن مصر تشهد حاليا طفرة عقارية ضخمة مع اتجاه الدولة نحو انشاء مدن جديدة وما يتطلب ذلك من وجود كافة الخدمات التعليمية والسياحية والطبية والرياضية.

السياحة مصر الصحة دولار القطاع الخاص

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