أمن جامعة دمياط يحبط محاولة سرقة أجهزة الجامعة

محافظة دمياط

كرم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشرفي الأمن الذين تمكنوا من ضبط حالة سرقة لبعض الأجهزة بحرم الجامعة، وذلك بحضور العقيد محمد شلاطة مدير إدارة أمن الأفراد والمنشأت.

على الفور، اتخذت إدارة الجامعة جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة لإثبات عملية السرقة واستكمال الإجراءات اللازمة لمعاقبة السارق.

كما قرر رئيس الجامعة صرف مكافأة مالية لأفراد الأمن الذين ضبطوا حالة السرقة، مثمنًا جهودهم في حفظ أمن الأفراد والمنشآت بحرم الجامعة الجديد.

وتأتي أسماء أفراد الأمن الذين تم تكريمهم: “حلمي سعد الدسوقي، أحمد محمد عيسى، حمدون سرحان محمد، إبراهيم حمدي عوف”.

كما تم منح مشرفي الأمن شهادات تقدير عرفانًا بجهودهم في أداء عملهم بإدارة أمن الأفراد والمنشآت.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة لعمل معاينة شاملة ومراجعة لحصر ما يمكن أن يكون قد استولى عليه السارق قبل ضبطه.

كما تابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إجراء الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم الامتحان في مادة الأحياء وطلاب شعبة علمي رياضة في مادة الاستاتيكا.



وأكد"وكيل الوزارة" أنه وفق توجيهات الأستاذة الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، اتخذت جميع لجان المحافظة كافة الاستعدادات وكامل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.



مضيفا، أنها وجهت مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سرية الامتحانات، والتشديد بعدم السماح للطلبة باصطحاب التليفون المحمول.



وفي السياق ذاته تابع "عثمان" غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بديوان المديرية، مؤكدا سير الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعليمات الخاصة بشأنها واستعدادها للتدخل السريع لحل أية عقبات تواجه الطلاب والمعلمين المشاركين في الامتحانات.

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