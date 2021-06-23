تناول الثوم على الريق يمنحك فوائد صحية غير متوقعة

فوائد صحية غير متوقعه لتناول فصين من الثوم لصحتك للثوم فهو يساعد فى محاربة الجلطات والمحافظة على صحة القلب إليك أبرز الفوائد يقدمها موقع هيلث لاين

منع تجلط الدم



تناول فصين من الثوم يساعد في منع تجلط الدم ، وهو انسداد تدفق الدم بسبب الجلطات

يعزز صحة القلب

يمكن لتناول فصين من الثوم على خفض مستويات الكوليسترول ، بينما يقلل أيضًا من ضغط الدم ويقوي نظام القلب والأوعية الدموية. وهذا بدوره يساعد في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يخفض نسبة الكوليسترول



يؤدي تناول فصين من الثوم على خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار. لكن ليس له أي تأثير على مستويات الكوليسترول الثلاثية الجليسريد و



محاربة السرطان

تساعد مضادات الأكسدة جنبًا إلى جنب مع الأليسين الموجود في عصير الثوم على منع الإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة.

أمراض الجهاز التنفسي

تناول فصين من الثوم يحارب التهابات الجهاز التنفسي ويساعد في إصلاح الأنسجة التالفة في الجهاز التنفسي.

يعالج التهاب الحلق

يساعد تناول عصير الثوم مع عصير الرمان على تقليل التهاب الحلق والسعال ونزلات البرد والإنفلونزا.

يمنع الربو

امزج 10 قطرات من عصير الثوم مع 2 ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء. شرب هذا يوميا يساعد على منع الربو