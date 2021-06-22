أغلى في سعرها ولكن تعيش لفترة أطول..تفاصيل مهمة عن السيارة الكهربائية ..فيديو

قال المهندس هاني الخولي، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن السيارة الكهربائية ربما تكون أغلى في سعرها، ولكنها أفضل للمستقبل، مؤكدا أن الشخص العادي يستطيع تغييرها بعد 15 عامًا من شرائها وهو وقت جيد للغاية.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي” ، أن الدولة تسعى في مشروعها لإحلال الكهرباء والطاقة النظيفة ، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء 3000 محطة قريبا في كل ربوع الجمهورية خلال عام.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات ، أن أهم ما يميز سيارة "النصر a70" أنها تعمل بالكهرباء، فلا تعمل بالبنزين أو أي وقود آخر.

وأشار الخولي إلى أن سيارة "النصر a70" هي المستقبل وبداية لعالم السيارات بالكهرباء.

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية نصر E70 في ديسمبر المقبل.

وكان هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام أوضح فى تصريحات صحفية سابقة أنه بعد تجربة السيارة في مصر الفترة المقبلة ستكون الرؤية وضحت فيما يتعلق بالسعر والدعم الحكومي المقدم عليها ليتم إتاحة الحجز للمواطنين في أول دفعة للإنتاج.

وتعتزم شركة النصر للسيارات التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال إنتاج أول مائة سيارة كهربائية نصر E70 بحلول يوليو 2022.

وسيتم فتح الحجز السيارة الكهربائية نصر E70 من خلال شركاء لشركة النصر للسيارات مع إمكانية طرحها للحجز أونلاين.

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام الأربعاء الماضى السيارة الكهربائية "نصر E70"، بمحطة شحن إنفينيتي في Walk of Cairo بمدينة الشيخ زايد طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي.