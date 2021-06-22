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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. هاكان تشالهانجلو ينتقل لـ إنتر قادمًا من ميلان

هاكان تشالهانجلو
هاكان تشالهانجلو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع التركي هاكان تشالهانجلو بصفة مجانية حتى عام 2024.

وأكد نادي إنترميلان تعاقده مع هاكان تشالهانجلو بعقد لمدة 3 سنوات، ليرتدي اللاعب التركي قميص" النيراتزوري" بداية من الموسم الجديد.

يذكر أن عقد تشالهانجلو مع ميلان كان مقررًا له أن ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، حيث رفض اللاعب التجديد مع الروسينيري.

تفاصيل عقد تشالهانجلو مع إنتر

ووقع تشالهانجلو عقدًا مع إنتر يمتد لـ 3 مواسم، على أن يتقاضى راتبًا سنويًا يُقدر بـ 5 ملايين يورو إضافة لمليون يورو كحوافز سنويًا.

وودع تشالهانجلو مع منتخب تركيا منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020” بعد تذيلهم المجموعة الأولى بصفر من النقاط بعد خسارتهم لـ 3 مباريات في دور المجموعات.

يورو 2020 تركيا إنتر ميلان تشالهانجلو

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