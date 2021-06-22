سيطرة على الإعلام وتمجيد الانتصارات.. كيف تفوقت طالبان على الجيوش الأقوى بالعالم؟

اقتحمت ميليشيات حركة طالبان مناطق في شمال أفغانستان خلال عطلة نهاية الاسبوع، مما زاد من التصور السائد بأن حركة طالبان تنتصر على حكومة تفتقر إلى الإستراتيجية والقيادة.

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه منذ الأول من مايو الماضي، اقتحمت طالبان 60 منطقة، مع استمرار القتال الآن في حوالي 64% من الأراضي الأفغانية، وفقا لمعهد دراسات الحرب والسلام، على الرغم من استعادة القوات الأفغانية ثماني مناطق.

وقالت مصادر أمنية إن القوات الأفغانية كثيرا ما تتراجع لإنقاذ أرواح المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها حركة طالبان.

ويؤدي هجوم طالبان، إلى جانب الانسحاب الذي يلوح في الأفق بحلول 11 سبتمبر أيلول للقوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان، إلى تصعيد المخاوف من أن القوات الحكومية الأفغانية قد لا تكون قادرة على منع طالبان من تحقيق مكاسب في ساحة المعركة دون وجود القوات الدولية.

يذكر أن الدعم الجوي الدولي منح تفوق للقوات البرية الأفغانية على حركة طالبان، لكن يمكن تقليصه بشكل كبير مع انسحاب القوات الأمريكية والمتعاقدين الخاصين الذين يعملون مع القوات الجوية الأفغانية.

وتنشر حركة طالبان، وهي أكثر مهارة في استخدام المنصات الإعلامية من حكومة كابول أو مناصريها في المجتمع الدولي، مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاتليها وهم يرفعون الأعلام في الساحات المركزية للمناطق التي تم فيها هزيمة القوات الأفغانية أو أجبرت فيها على التراجع.

فيما يعارض بعض المسؤولين الأفغان أن تصور انتصارات طالبان يرجع إلى التقارير الخاطئة.

وقال مسؤول أمني أفغاني كبير إلى "فورين بوليسي": "إذا كنا نتطلع إلى انهيار الحرب، فهي عبارة عن 75% صراع خيالي و 25% صراع فعلي".

وأضاف: "رواية طالبان بأنها هزمت القوة العظمى، وهذا أمر جذاب لبعض الشباب".

ويعارض بعض المسؤولين الأفغان أن تصور انتصارات طالبان يرجع إلى التقارير الخاطئة: مضيفا"أن هذا هو بالضبط. تصور خاطئ. بمساعدة "الصحفيين" الذين ليسوا في أفغانستان أو يبعدوا أعينهم عن حقائق الحرب وعدد المقاطعات التي تمت استعادتها".

وكتب العقيد نويد القووصي، مدير دعم الشرطة بوزارة الداخلية الأفغانية، على تويتر ردًا على تقرير إحدى الصحف الأمريكية: "بينما تبجح طالبان بتقدمها، هناك القليل من الاستجابة الموضوعية من الحكومة الأفغانية، التي تفتقر إلى استراتيجية اتصالات واضحة، أو القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة".

وأحالت وزارة الدفاع الأمريكية الاستفسارات إلى كابول. كما فشلت وزارة الدفاع البريطانية والجيش البريطاني، وكذلك شركاء آخرون في الناتو، في الرد على الأسئلة.

وفي مقابل السيطرة من قبل طالبان على التقارير الدولية، تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية الأفغانية الصمت، بناء على مشورة، بحسب مصادر، من القوات الدولية، في حين أن بعض المسؤولين يتحدثون إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويتهم، حيث استولت طالبان فعليا على مكانة عالية في إعلان النصر على الحكومة.

وتنشر حركة طالبان كل تفاصيل حول الاوضاع في أفغانستا، ولم تقم القوات الحكومية بالتحدث إلى وسائل الإعلام، حيث أخرجت طالبان صورًا وفيديوهات لا تعكس الواقع دائما. الافتراض في الخارج أن هذه هي الحقائق، حتى مع اشتداد ساحة المعركة وسقوط المزيد من الأراضي في يد طالبان، فإن التعديلات الحكومية تبطئ الاستجابة.

اقال الرئيس الأفغاني أشرف غني، مرة أخرى، وزيري الدفاع والداخلية، وهي خطوة تحدث تغييرات في المناصب العليا الرئيسية حيث يسعى كل وافد جديد إلى بناء فريقه الخاص. وإذا شعر المسؤولون الحكوميون بالإحباط من رواية انتصار طالبان، فذلك لأن المتمردين نادرا ما يسيطرون على المقاطعات لفترة طويلة، ولم يسيطروا بعد على المقاطعات أو عواصم المقاطعات، ولا يقدمون الخدمات الحكومية في المناطق التي يسيطرون عليها.

ومع ذلك، فإن تزامن طالبان مع هجوم شرس في أواخر الربيع وأوائل الصيف في إقليمي هلمند وقندهار مع حصاد محصول الخشخاش، الذي يدر على طالبان مئات الملايين من الدولارات سنويًا ويثير قتالا موسميا في حزام الأفيون في البلاد.

ونقلت الحكومة تعزيزات إلى مقاطعة فارياب الشمالية، حيث كان المتمردون يتدفقون على مناطق في ضواحي ميمنة عاصمة الإقليم. وجاء ذلك في أعقاب مقتل ما لا يقل عن 23 من القوات الخاصة الأفغانية في الأسبوع الماضي وهم يقاتلون ضد طالبان، بما في ذلك العقيد سهراب عظيمي البالغ من العمر 31 عاما والذي تدرب في الولايات المتحدة، والذي حزن عليه الشعب كله باعتباره بطلاً.