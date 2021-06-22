خصم الأجر الإضافي للموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، معاقبة الموظف الذي لم يتلق لقاح كورونا، إلا من لديه موانع طبية بشهادة معتمدة من الجهات المختصه.

وقال الزملوط، خلال رئاسته للمجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، خصم الأجور الإضافية الخاصة بأيام العطلات الجمعة، السبت وأي أجر إضافي للموظف مثل الراحات في حال امتناعه عن تلقي لقاح فيروس كورونا، وذلك حماية للموظف العام والمواطنين الذين يتعاملون معه.

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وأضاف أن القرار بهدف الحفاظ على صحة المواطن والموظف والأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة، في ظل حرص الدولة على توفير اللقاح مجانا لجميع المواطنين لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي ذات السياق أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن عقوبات رصد أية زراعات أرز بالغمر بالمحافظة.

وأكد الزملوط، خلال ترأسه المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، قطع مياه الري عن قطعة الأرض التي ستزرع أرز بالغمر كمرحلة أولى وفي حال عدم استجابة المزارع سيجري قطع مياه الري من البئر الجوفي عن المساحة كلها التي يرويها البئر، مع معافية 3 مسئولين وهم مسئول الري ورئيس القرية ورئيس الجمعية الزراعية بالقرية التي سيجري رصد زراعة أرز بالغمر بها.

أضاف المحافظ، أن وكيل وزارة الزراعة تقدم بمقترح برش مبيد حشائش على زراعات الأرز بالغمر، خلال جلسة المجلس التنفيذي، وتقرر العمل بهذا المقترح على أن تتحمل المحافظة تكاليف أعمال الرشد وقيمة المبيد.

أشار الزملوط، إلى تكليف المسئولين بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مزارعي الأرز فيما لم يجري حتى الآن رصد زراعة أرز بالغمر حتى اليوم بالمحافظة إلا بداية زراعة للمحصول في الفرافرة وجاري التعامل معها.

وأوضح الزملوط، أنه مسموح فقط زراعة الأرز الجاف وذلك على مياه المصارف الزراعية وتتولى مديرية الزراعة توفير تقاوي هذا النوع من الأرز للمزارعين.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.