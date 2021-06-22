جريمة بشعة..ضابط يتعرض لقطع في الرقبة أثناء محاولة القبض على مشتبهين

لحسن حظ الضابط لم تفارق روحه الحياة

تعرض ضابط شرطة بريطاني للكم والدفع على الأرض وإصابته بقطع في الرقبة ونزف بشدة، لكن الأطباء سارعوا باسعافه، أثناء محاولته التدخل عندما اشتبه بثلاثة رجال في الشارع.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بي بي سي" البريطانية، ذهب الضابط للتدخل عندما اعتقد أنه شاهد صفقة مخدرات، فحاول القبض على مشتبهين، تجري في شارع أثول، ميدلسبره البريطانية، في حوالي الساعة 20:30 مساءا بالتوقيت المحلي يوم السبت الماضي.

ثم قام رجلين بلكمه وإمساك به بينما قام ثالث بمحاولة نحر عنقه، لكن لحسن حظ الضابط لم تفارق روحه الحياة حتى الان.

وتناشد شرطة كليفلاند للحصول على معلومات حول مكان وجود المشتبه به آرون جراي ، 30 عامًا ، والذي يُعتقد أنه في ميدلسبره، وتعتقد الشرطة أنه أحد المشاركين في الجريمة التي أثارت الرعب في الشوارع المحيطة.

وقالت القوة إن اثنين من الرجال المتورطين لم يتم التعرف عليهما ولكن المحققين بحاجة "بشكل عاجل" للتحدث إلى السيد جراي لتحديد صلة بالواقعة، والتعرف على باقي المشاركين في الجريمة.

مكان وقوع الجريمة

تعليق الشرطة!

وقالت هيلين باركر: `` كان هذا حادثة ضمت ضابطًا كان يقوم ببساطة بواجباته الشرطية.

وأضافت، لحسن الحظ ، لم يتعرض لإصابة جسدية خطيرة، لكن من المفهوم أنه لا يزال مهتزًا للغاية. إنه يتعافى في المنزل وتلقى العديد من رسائل الدعم من زملائه عبر القوة.

نحتاج إلى تحديد مكان جراي والتحدث إليه في أسرع وقت ممكن. ونعتقد أنه لا يزال في المنطقة المحلية، ربما داخل ميدلسبره.

وتشهد المدن البريطانية جرائم تعدي على أفراد الشرطة إزداد معدلها الفترة الأخيرة تزامنا مع انتشار جائحة فيروس كورونا التي ضربت معظم دول العالم، وأثرت على الاقتصادات العالمية والمحلية بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين، كما نصح خبراء بمحاولة التأقلم على الجائحة والتعايش معها حتى نصل الى نقطة ثابتة نوازن فيها ما بين صحة المواطن والنمو الاقتصادي.

كما نشرت دراسة حديثة حول الجدول الاستشاري العلمي لـ فيروس كورونا ، تفيد بأن حالات متغير دلتا كورونا تشكل الآن 27 في المائة من جميع العينات الإيجابية الجديدة.



وفي الوقت الذي يتم التغلب على الموجة الثالثة من فيروس كورونا، يحذر الخبراء من أن الموجة الرابعة يمكن أن تضرب في أي وقت إذا تم رفع القيود بسرعة كبيرة، ولكن هناك أمل في إمكانية منع ذلك من خلال المزيد من اللقاحات وإعادة الافتتاح بعناية.

وتأتي احتمالية حدوث طفرة رابعة في عدد الحالات في الوقت الذي تكافح فيه مقاطعات متعددة لإعادة عد الحالات إلى أسفل بعد بدء الموجة الثالثة المرهقة في مارس.



