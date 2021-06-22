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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة .. محمود العسيلي يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي

محمود العسيلى
محمود العسيلى

يستعد الفنان محمود العسيلي لإحياء حفل غنائي، وذلك يوم الجمعة المقبلة، بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ويعد هذا الحفل أول حفلاته الصيفية، ومن المقرر أن يقدم محمود العسيلي خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة.
 

والجدير بالذكر أن محمود العسيلي طرح مؤخراً أغنية "بقت معايا"، وهي من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج "دي إس ميديا" و"صوت الدلتا"، ومن إخراج إبراهيم حدرج.

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ومن ناحية أخرى نشر محمود العسيلي كتب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يوجه فيها التحية إلى فريق عمل مسلسل الاختيار ويتذكر موقفا له فى يوم 14 أغسطس 2013. 

وقال العسيلي : “يوم ١٤ أغسطس ٢٠١٣ ..كان يوم مهم جدا في حياتي و صدمني في ناس كتير أولهم الدكتور البرادعي.. كنت شايف إن احنا فعلا في حرب مع كيان شيطاني سرطاني عايز يطمس الهوية المصرية و كان لازم يقف باي شكل”. 

وأضاف محمود العسيلي : «شكرا مسلسل  الاختيار فكرني باليوم دا وأكد لي اللي أنا كنت شايفه.. رحم الله شهداء الوطن الأبطال». 

 

 

العسيلي محمود العسيلى حفل غنائي أغنية بقت معايا تويتر مسلسل الاختيار

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