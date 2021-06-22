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برلمان

برلمانية: تسجيل أول علاج لضمور العضلات إنجازا وسيتم إدراجه بالتأمين الصحي

النائبة ايناس عبدالحليم
النائبة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب

قالت النائبة ايناس عبدالحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك جهدا كبيرا مبذول من هيئة الدواء المصرية  لتسجيل أول علاج لضمور العضلات بعد أن عاني الكثير من المواطنين لعدم توافر علاج فعال، معقبة " تم إجراء الكثير من الأبحاث والتجارب علي الأطفال من أجل التوصل لإنتاج مادة علي درجة عالية من الفعالية".

 

و أضافت " عبدالحليم" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن دواء ضمور العضلات يتسم بغلاء سعره علي المستوي العالمي مما يشكل عبئا علي المرضي في الحصول عليه بشكل دوري، مشيرة إلي أنه سيتم إدراجه بالخدمات الدوائية للتأمين الصحي وهذا يعني بذلك أنه علاج علي نفقة الدولة.

 

ولفتت عضو لجنة الصحة، إلي أن فئة الأطفال هي الأكثر تعرضا للإصابة بهذا المرض الذي يحدث نتيجة  خلل في مما ينتج عنه عدم قيام العضلات بوظائفها ما يتسبب في ضمورها.

 

وتابعت النائبة،خطوة إيجابية من هيئة الدواء تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أنواع الأدوية وخاصة المستعصية مما يهدف لتذليل التحديات والصعاب القائمة أمام المرضي.

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وقال الدكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن مرض ضمور العضلات الشوكي من الأمراض التي يصعب علاجها، ولم يكن هناك  أى علاج له حتى فترة قريبة ما يمنح الأمل للمصابين بأن تتحسن حالتهم الصحية، موضحًا  ضمور العضلات مرض وراثي يعتمد على التشوه في بعض الجينات المسؤولة عن تنظيم التحكم في الحركة العضلية.

 

وأضاف "يس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء والذى يقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، أن تحرك العضلات يتحكم فيها مراكز عصبية تنقل شحنات من خلال خلايا عصبية وألياف عصبية طويلة تتصل بالعضلات، موضحًا  ان إذ لم تُرسل هذه الشحنات إلى العضلات فلا تعمل.

 

وأوضح "يس" أنه فى حالة الإصابة بالمرض فإن هناك خللا يحدث في الجينات التي ترسل هذه الشحنات، موضحًا  أن المرض ينتج عن عدم قيام العضلات بوظائفها ما يتسبب في ضمورها.

 

وواصل المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، المرض يبدأ في المراحل الأولى من عمر الطفل وتظهر علامات الإصابة بصعوبة التنفس، وفي النهاية تعيش نسبة كبيرة من المصابين عمرهم بمشكلات كبيرة في حركة العضلات، وهو ما أدى إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير العلاج المناسب لهذا النوع من المرض، وبخاصة مع زيادة الأدوية المستوردة من الخارج بطرق غير قانونية.

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن هيئة الدواء تعمل على تنفيذ توجيهات الدولة بتوفير الأدوية، وبالفعل تم تسجيل الدواء في فترة قصيرة وسيتداول في السوق المصري، وهذا الأمر يعد خطوة أولى على طريق تنفيذ توجه رئاسة الجمهورية بتوفير الأدوية للأمراض المستعصية ومنع تداول هذه الأدوية بطرق غير قانونية.

 

وتابع، الدواء المسجل يعطى للأطفال عن طريق الفم وليس الحقن، وذلك بجرعة واحدة، تحت متابعة الطبيب، لافتًا إلى أن الطفل يحصل على الدواء بعد الأكل ثم يتناول كمية من المياه.

 

واختتم "يس" حديثه  بأن هذا الدواء قد يمنع تدهور الحالة، منوهًا بأنه سيكون هناك فارق كبير في السعر بين سعر الدواء في السوق المصري وعلى مستوى العالم

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