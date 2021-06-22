عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنقاص الوزن

خبيرة التغذية تكشف خطوات إنقاص الوزن بطريقة سهلة

شددت الدكتورة كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، على أهمية إجراء تحليل للغدة الدرقية لمعرفة ما إذا كانت خاملة أو نشطة، لتكون أول خطوة من خطوات خفض الوزن، مشيرة إلى أن الدايت لا يعني الحرمان من الأكل وهو اعتقاد خاطئ وشائع، لتسببه في حدوث أنيميا شديدة تجعل الجسم أكثر شراهة للسمنه والترهلات.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج "تتبيلة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأنيميا من أكثر الأمراض الضارة بالجسم والتي يتجاهلها أغلب المواطنين، مشيرة إلى أنه من أعراض الأنيميا سرعة ضربات القلب، وضيق التنفس والشعور بألم في عظام الصدر.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الروتين واتباع نفس النظام الغذائي في الريجيم من أكثر الأمور التي لا تساعد على فقدان الوزن، لأن الجسم اعتاد على كمية معينة من الطعام، مشددة على ضرورة وجود عزيمة وإرادة في النظام الغذائي للحصول على وزن مثالي.

 

 

أقرأ ايضًا:

مريض السمنة يعاني من النهجان أثناء النوم والكسل.. تعرف على أضرار السمنة


فيما قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن البطن تضم أهم الأجهزة فى جسم الانسان ، من المستحيل ان تقوم بواجبها بأكمل وجه فى وجود خلايا دهنية .

وأضافت “سهيل” ، خلال حوارها ببرنامج طبيب البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مريض السمنة يعاني من النهجان اثناء النوم ، والكسل وضربات القلب ، ودهون على المعدة والكبد ، وبالتالي عند التخلص من الدهون كل أجهزة تقوم بعملها على أكمل وجه .

واشارت فى سياق اخر ، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بكميات قليلة، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول الأناسليوم التي تقلل الشهية إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المعدة تحتفظ بألياف البسيليم لمدة تصل لـ14 ساعة، خلاف أنها تزيد الإحساس بالعطش إلى حد كبير، ومع تناول المياه يزيد حجم هذه الألياف، وهذا يقلل من تناول الطعام إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن الكتلة العضلية عند الرجل أكبر من المرأة، ولذلك نسبة الحرق لدى الرجل لا تتضرر على خلاف المرأة التي تفقد تدريجيًا القدرة على حرق السعرات الحرارية، معقبة: "الست من الـ30 لـ40 عاما تفقد القدرة على الحرق كل عام 50 سعرة حرارية".

 

خبيرة التغذية العلاجية صدى البلد الريجيم النظام الغذائي التغذية العلاجية

ترشيحاتنا

الرئيس يستجيب مباشرة .. موقف إنساني من السيسي مع طفلين توأم

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية تدريب 100 ألف طالب مصري

بعد قمة الـ7 والناتو.. هل يدخل العالم مرحلة الحرب الباردة الثانية.. لماذا تشكل العلاقات بين روسيا والصين صداعًا في رأس بايدن .. وهل يمكنه زرع "إسفين" بينهما؟

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن ميزة دعم الأجهزة المتعددة في واتساب

داليا متغيبة عن منزلها بقرية أبو رجوان فى البدرشين .. وأسرتها تطلب المساعدة

مفاجأة سارة للعالم.. لقاح جديد وفعّال لــ كورونا إسمه عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

عمرها ٩ سنوات.. تجديد حبس عاطل اغتصب طفلة في الغردقة

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

السيسي يوجه بتطوير وميكنة منظومة الصوامع ومخازن المواد التموينية

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ