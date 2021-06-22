خبيرة التغذية تكشف خطوات إنقاص الوزن بطريقة سهلة

إنقاص الوزن

شددت الدكتورة كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، على أهمية إجراء تحليل للغدة الدرقية لمعرفة ما إذا كانت خاملة أو نشطة، لتكون أول خطوة من خطوات خفض الوزن، مشيرة إلى أن الدايت لا يعني الحرمان من الأكل وهو اعتقاد خاطئ وشائع، لتسببه في حدوث أنيميا شديدة تجعل الجسم أكثر شراهة للسمنه والترهلات.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج "تتبيلة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأنيميا من أكثر الأمراض الضارة بالجسم والتي يتجاهلها أغلب المواطنين، مشيرة إلى أنه من أعراض الأنيميا سرعة ضربات القلب، وضيق التنفس والشعور بألم في عظام الصدر.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أن الروتين واتباع نفس النظام الغذائي في الريجيم من أكثر الأمور التي لا تساعد على فقدان الوزن، لأن الجسم اعتاد على كمية معينة من الطعام، مشددة على ضرورة وجود عزيمة وإرادة في النظام الغذائي للحصول على وزن مثالي.





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فيما قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن البطن تضم أهم الأجهزة فى جسم الانسان ، من المستحيل ان تقوم بواجبها بأكمل وجه فى وجود خلايا دهنية .

وأضافت “سهيل” ، خلال حوارها ببرنامج طبيب البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مريض السمنة يعاني من النهجان اثناء النوم ، والكسل وضربات القلب ، ودهون على المعدة والكبد ، وبالتالي عند التخلص من الدهون كل أجهزة تقوم بعملها على أكمل وجه .

واشارت فى سياق اخر ، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بكميات قليلة، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول الأناسليوم التي تقلل الشهية إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المعدة تحتفظ بألياف البسيليم لمدة تصل لـ14 ساعة، خلاف أنها تزيد الإحساس بالعطش إلى حد كبير، ومع تناول المياه يزيد حجم هذه الألياف، وهذا يقلل من تناول الطعام إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن الكتلة العضلية عند الرجل أكبر من المرأة، ولذلك نسبة الحرق لدى الرجل لا تتضرر على خلاف المرأة التي تفقد تدريجيًا القدرة على حرق السعرات الحرارية، معقبة: "الست من الـ30 لـ40 عاما تفقد القدرة على الحرق كل عام 50 سعرة حرارية".