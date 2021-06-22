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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القطاع السياحي يستحوذ على 10% من حجم الاستثمارات سنويا

قطاع السياحة
قطاع السياحة

‎قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة  والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن القطاع السياحي يستحوذ على 10% على الأقل من حجم الاستثمارات التي يتم جذبها سنويا في القطاع العقاري باعتباره أحد عناصره من غرف فندقية ومنشآت سياحية.  

 

وأكد  قاعود، خلال الندوة التي تنظمها اللجنة تحت عنوان " مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص"، أن مصر تعد من أكثر الدول جذبا للاستثمارات خلال الفترة الماضية بما انعكس بالإيجاب على الناتج القومي العام الماضي. 

 

 وأوضح أن مصر كانت اكبر الدول جذبا للاستثمار في مجال التشييد والبناء خلال 2019/2020، وبما يصل لنحو 7.6 مليار دولار، بينما جذبت الإمارات نحو 1.3 مليار دولار والسعودية لم تتخطى نصف مليار دولار.

 

وأشار رئيس لجنة السياحة  والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال إلى أن مصر ما زلت تحتاج إلى غرف فندقية كثيرة، موضحا أنه رغم وجود زيادة في عدد الغرف الفندقية الرخيصة ثلاث نجوم، إلا أنه يوجد عجز في الغرف الفندقية المرتفعة المستوى 5 نجوم.  

 

وأضاف قاعود، أن انشاء مثل تلك الغرف يحتاج إلى استثمارات كبيرة، الأمر الذي يتطلب تسهيل مناخ الاستثمار، وكذلك انشائها بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، او من خلال الدولة نفسها.‎

السياحة استثمارات السياحة و الطيران مصر الطيران

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