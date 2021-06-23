عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إذا كنت مولودًا في يوم 23 يونيو ..أكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

إذا كنت مولودا في يوم 23 يونيو اكتشف ماذا يخبئ برجك  خاصة أن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. إليك حظك اليوم إذا كنت مولودًا في يوم 23 يونيو  وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

لو عيد ميلادك انهاردة .. خبيرة أبراج: مواليد 6 يونيه عاطفيون ومحبون للخير والجمال

علم الأرقام

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 23 يونيو ينصح بالتصرف بشكل متوازن للغاية في مكان العمل. 

تجنب الجدالات غير الضرورية مع الزملاء ، وإلا فقد تتعرض لمشكلة كبيرة اليوم. 

اليوم ليس يومًا جيدًا للأشخاص الذين يعملون في مجال التمويل. ينصح بعدم التسرع فهناك احتمال كبير للخسارة المالية.

 سيبقى جو منزلك هادئًا ستكون علاقتك بالأفراد الأصغر سنًا في عائلتك قوية. 

إذا كنت متزوجًا ومولودا في يوم 23 يونيو، فستحصل اليوم على فرصة لقضاء المزيد من الوقت مع زوجتك و سيتم تجديد بعض الذكريات الجيدة عن حياتك الزوجية مرة أخرى. 

على الجانب الأخرة إذا كنت مولودا فى تلك اليوم من المحتمل أن يكون اليوم مختلطًا من حيث المال و قد يكون هناك نفقات أكثر من الدخل بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، قد تكون هناك مشكلة تتعلق بالأذنين اليوم.

نصيحة

 إذا كنت مولودًا في يوم 23 يونيو عام ٢٠٢١ في النصف الثاني من اليوم ، ستقضي وقتًا رائعًا مع الأصدقاء. يمكنك أيضًا الحصول على بعض النصائح الجيدة من صديق مقرب و بالحديث عن صحتك ، إذا كانت صحتك ليست جيدة بالفعل ، فلا يجب أن تكون مهملاً.

23 يونيو إذا كنت مولودا في يوم 23 يونيو مولود ا في يوم 23 يونيو حظك اليوم لمواليد 23 يونيو علم الفلك ومواليد 23 يونيو

ترشيحاتنا

بنود عقد إعارة مصطفي محمد لـ جالاتا سراي التركي

ضبط شخص حاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات بمحور قناة السويس

ضبط 35 طن مواد خام لنفايات خطرة داخل مخزنين بالقاهرة

عاصمة عربية تحتل المركز الثالث في قائمة المدن الأغلى بالنسبة للوافدين

انتحار شاب أسفل عجلات مترو النزهة

حماية المستهلك يوضح 7 طرق للتقديم الشكاوي ..خدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ