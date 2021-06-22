عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الفيوم يكشف عن تفاصيل أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.. فيديو

محافظ الفيوم ووزيرة
محافظ الفيوم ووزيرة البيئة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  إن مشروع التغويز اللاهوائي الذي تم افتتاحه بالمحافظة،  يتعامل مع كل المخلفات ما عدا الزجاج والحديد والصلب.

وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، أن من مميزات التجربة هو أن المصنع لا يخرج منه أي انبعاثات، فهو آمن ومتعاون مع البيئة.

 

وتابع محافظ الفيوم أن، المشروع يوفر فرص عمل جيدة لأهالي المحافظة

 

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، بحضور كرستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

 

وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة تقدم حلولا للمشكلات البيئية وتساعد على تحسين البيئة المصرية من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.

 

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يأتي ضمن إجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أنه مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي، فبدأنا في إنشاء البنية التحتية في ٢٠١٨ وأيضا العمل على إعداد اول قانون لإدارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢٠، كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار.

مصر التنمية المستدامة محافظ الفيوم الاستثمار المخلفات

ترشيحاتنا

الرئيس يستجيب مباشرة .. موقف إنساني من السيسي مع طفلين توأم

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية تدريب 100 ألف طالب مصري

بعد قمة الـ7 والناتو.. هل يدخل العالم مرحلة الحرب الباردة الثانية.. لماذا تشكل العلاقات بين روسيا والصين صداعًا في رأس بايدن .. وهل يمكنه زرع "إسفين" بينهما؟

تسريبات تكشف مفاجآت جديدة عن ميزة دعم الأجهزة المتعددة في واتساب

داليا متغيبة عن منزلها بقرية أبو رجوان فى البدرشين .. وأسرتها تطلب المساعدة

مفاجأة سارة للعالم.. لقاح جديد وفعّال لــ كورونا إسمه عبدالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

عمرها ٩ سنوات.. تجديد حبس عاطل اغتصب طفلة في الغردقة

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

السيسي يوجه بتطوير وميكنة منظومة الصوامع ومخازن المواد التموينية

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

لو اتبرعت ربنا هيدخلني النار .. هؤلاء رفضوا التبرع للزمالك

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

أحمد فهيم يكتب: الحنين إلى الأب فهيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ