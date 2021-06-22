محافظ الفيوم يكشف عن تفاصيل أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.. فيديو
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مشروع التغويز اللاهوائي الذي تم افتتاحه بالمحافظة، يتعامل مع كل المخلفات ما عدا الزجاج والحديد والصلب.
وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، أن من مميزات التجربة هو أن المصنع لا يخرج منه أي انبعاثات، فهو آمن ومتعاون مع البيئة.
وتابع محافظ الفيوم أن، المشروع يوفر فرص عمل جيدة لأهالي المحافظة
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، بحضور كرستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.
وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة تقدم حلولا للمشكلات البيئية وتساعد على تحسين البيئة المصرية من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يأتي ضمن إجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أنه مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي، فبدأنا في إنشاء البنية التحتية في ٢٠١٨ وأيضا العمل على إعداد اول قانون لإدارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢٠، كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار.