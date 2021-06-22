محافظ الفيوم يكشف عن تفاصيل أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن مشروع التغويز اللاهوائي الذي تم افتتاحه بالمحافظة، يتعامل مع كل المخلفات ما عدا الزجاج والحديد والصلب.

وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، أن من مميزات التجربة هو أن المصنع لا يخرج منه أي انبعاثات، فهو آمن ومتعاون مع البيئة.

وتابع محافظ الفيوم أن، المشروع يوفر فرص عمل جيدة لأهالي المحافظة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات إلى طاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، بحضور كرستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة تقدم حلولا للمشكلات البيئية وتساعد على تحسين البيئة المصرية من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يأتي ضمن إجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أنه مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي، فبدأنا في إنشاء البنية التحتية في ٢٠١٨ وأيضا العمل على إعداد اول قانون لإدارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢٠، كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار.