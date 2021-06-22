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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للعمل في ألمانيا …

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية تدريب 100 ألف طالب مصري

وزير التعليم
وزير التعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الإتفاق مع أحد كبرى الشركات الألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

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ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي

وأضاف الدكتور طارق شوقي، إن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيدًا بالمدارس الألمانية في مصر والتي تتمتع بسمعة جيدة، نظرًا لجودة ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، والإقبال الكبير على الالتحاق بها. 

وأشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني لإنشاء هيئة جودة واعتماد التعليم الفني، والتي تساعد الخريج في الحصول على شهادة للعمل بها داخل مصر وخارجها

واوضح وزير التربية والتعليم أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة

جدير بالذكر أنه كان قد التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سيريل نون سفير ألمانيا لدى القاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير التعليم. 

شوقي 100 ألف طالب المانيا التعليم طالب مصري

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