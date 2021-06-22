كيف تنقص وزنك أثناء الجلوس في المنزل؟.. خبيرة تجيب

السمنة

قالت الدكتورة كارما سامي، خبيرة التغذية العلاجية، إن السمنة واحدة من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تطوير مقاومة الأنسولين بالجسم الذي يؤدي إلى النوع الثاني من مرض السكري، مشيرة إلى أن السمنة تعتبر واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وحدوث التهابات في الجلد بسبب الطيات بين طبقات الجلد.

وأضافت خبيرة التغذية العلاجية، خلال لقائها مع الشيف يسري؛ في برنامج "تتبيلة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إنقاص الوزن للجسم خلال الجلوس في المنزل يكون عن طريق تنظيم تناول وجبات الأكل بشكل كبير كمرحلة أولى مع تأكيد مواعيد تناول الوجبات خلال اليوم.

وأشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنه يجب تنظيم تناول الوجبات، مع عدم تناول أي وجبات في الليل؛ بالإضافة إلى ممارسة الرياضة في المنزل لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة من خلال تمارين لفك العضلات.

مريض السمنة يعاني من النهجان اثناء النوم والكسل.. تعرف على أضرار السمنة



قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان ، من المستحيل ان تقوم بواجبها بأكمل وجه في وجود خلايا دهنية .

وأضافت “سهيل” ، خلال حوارها ببرنامج طبيب البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد، أن مريض السمنة يعاني من النهجان اثناء النوم ، والكسل وضربات القلب ، ودهون على المعدة والكبد ، وبالتالي عند التخلص من الدهور كل أجهزة تقوم على أكمل وجه .

وأشارت في سياق آخر ، قالت الدكتورة دعاء سهيل، خيرة التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر ممكن من خلال تناول كل أنواع الطعام، ولكن بكميات قليلة، وهذا الأمر ممكن من خلال تناول الأناسليوم التي تقلل الشهية إلى حد كبير.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المعدة تحتفظ بألياف البسيليم لمدة تصل لـ14 ساعة، خلاف أنها تزيد الإحساس بالعطش إلى حد كبير، ومع تناول المياه يزيد حجم هذه الألياف، وهذا يقلل من تناول الطعام إلى حد كبير.

وأشارت إلى أن الكتلة العضلية عند الرجل أكبر من المرأة، ولذلك نسبة الحرق لدى الرجل لا تتضرر على خلاف المرأة التي تفقد تدريجيًا القدرة على حرق السعرات الحرارية، معقبة: "الست من الـ30 لـ40 عاما تفقد القدرة على الحرق كل عام 50 سعرة حرارية".