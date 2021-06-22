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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الرئيس يستجيب مباشرة.. موقف إنساني من السيسي تجاه طفلين توأم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة طفلين توأم غير مسجلين في الأوراق الرسمية، وسوف يتم استخراج شهادات ميلاد لهما.


وكان المواطن «كريم إبراهيم» ناشد في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، باستخراج شهادة ميلاد لأشقائه من الأم، حيث كانت والدته متزوجة عرفيا، وبعد هروب زوجها لم يسجل طفليه التوأم ثم توفيت أمه قهرا.

 

ونوهت الإعلامية عزة مصطفي، بأنه سوف يتم توفير عمل ثابت لشقيق الطفلين الأكبر ليتمكن من الإنفاق عليهما وتوفير سبل حياة كريمة. 


من جانبه، قال  حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن برنامج "أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إن أطفال بلا مأوى هو برنامج قومي تنفذه وزارة التضامن بالتعاون والشراكة مع صندوق تحيا مصر.

 

وأكد أن البرنامج يعمل من خلال 17 وحدة متنقلة موجودة في الشارع يوميًا، وفرق مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع الأطفال.

 

وأضاف أنه يوجد داخل كل وحدة متنقلة أخصائي اجتماعي، وأخصائي نفسي، ومسعف، وفريق إدارة حالة، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تنزل إلى أماكن تجمعات الأطفال، وتقوم بالتعامل مع كل حالة.

 

وأوضح أنه حتى الآن نجح البرنامج في تنفيذ أكثر من 5000 حالة دمج للأطفال سواء بإعادتهم إلى أسرهم مرة أخرى أو بإيداعهم دور رعاية، مشيرًا أيضًا إلى إنقاذ العديد من الحالات التي كانت مصابة بجروح وحروق من خلال المسعف المتواجد بالوحدات المتنقلة. 

السيسي شهادات ميلاد حازم الملاح برنامج اطفال بلا مأوي وزارة التضامن الاجتماعي الإعلامية عزة مصطفى الرئيس عبد الفتاح السيسي

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