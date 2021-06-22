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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الشيخ زايد: لائحة استرشادية لمواجهة كورونا.. وباقة خدمات مميزة للأعضاء

الكابتن فكري الهواري
الكابتن فكري الهواري ووزير الشباب

كلف الكابتن فكري الهواري رئيس نادي الشيخ زايد الرياضي، الدكتور عبد الخالق حسن، طبيب النادي بمتابعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالأعضاء، وناشد أعضاء الجمعية العمومية باللجوء للطبيب في حالة الشعور بأي أعراض، تنفيذا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة. 


كما أصدر النادي لائحة التعليمات الخاصة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا والتي حذرت من تداعيتها وزارة الصحة، وتنص اللائحة الاسترشادية على عدة تعليمات وكان أبرزها. 


الاهتمام بالنظافة الشخصية وعدم البصق على الأرض، وغسل الأيدي بالمياه والصابون، وعدم الجلوس اكثر من ٤ أفراد على طاولة واحدة، ومنع اصطحاب أي أطعمة داخل النادي، وقياس درجة الحرارة والتعقيم على بوابة النادي قبل الدخول. 


كما نصت اللائحة الاسترشادية أيضا على ضرورة ارتداء الكمامة أثناء تواجد العضو في النادي، ويمنع الدخول من غير الكمامة. 


وكانت قد أصدرت وزارة الرياضة لائحة استرشادية للمؤسسات الرياضية في مصر.

 

ومن ناحيته، أكد فكري الهواري، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة تكاتف الأعضاء لمواجهة كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، والالتزام بتعليمات وزارة الشباب والرياضة. 


وأضاف الهواري، أن هناك باقة خدمات سوف يتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة وامتيازات يحصل عليها الأعضاء بموجب كارنيه العضوية تشمل خدمات صحية وغيرها، ويكثف المجلس مجهوداته خلال الفترة القادمة لمنح الأعضاء خدمات مميزة.

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فكري الهواري نادي الشيخ زايد الرياضي مواجهة كورونا الشباب والرياضة وزارة الشباب

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