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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج ..اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك إليكم توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الأربعاء 23  يونيو 2021 وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

برج الحمل

مهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملاء أو رؤساء في العمل.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير وتقوم بمبادرات مناسبة.

برج الثور
 
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر قليلا حتى تتحسن الأمور.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.
 

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برج الجوزاء

 

 يكون يومًا جيدًا للأشخاص الذين يعملون في شركة أجنبية. اليوم قد تكون هناك عقبة كبيرة في عملك المهم.

برج السرطان


إذا كنت قد أكملت دراستك وتبحث عن وظيفة ، فقد تشعر بخيبة أمل اليوم ، لكن لا داعي للشعور بخيبة أمل. استمر في المحاولة ، ستحقق النجاح قريبًا.
 

برج الأسد

 اليوم سوف تحصل على فرصة لقضاء وقت كافٍ مع أفراد منزلك. إذا كنت تبذل أي جهود فيما يتعلق بالمال ، فيمكن أن يكون عملك الشاق ناجحًا اليوم. كن حذرا أثناء القيادة اليوم.
 

برج العذراء


 يمكن لرجال الأعمال الحصول على نتائج جيدة. هناك احتمال قوي لبعض التغييرات الإيجابية في عملك. ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية
 

برج الميزان

 

إذا ارتكبت أي خطأ ، فيمكن أن يتوقف تقدمك. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا أن تفسد صورتك أمام رئيسك. 

برج العقرب

لا ينبغي أن يكون رجال الأعمال متسرعين أثناء القيام بأي أعمال ورقية اليوم. يمكن لرجال الأعمال العاملين في صناعة الحديد جني الأرباح اليوم. يوجد اليوم احتمال قوي لإكمال أي من أعمالك المتعثرة. 
 

برج القوس      

                    
عند الحديث عن الحياة الشخصية ، قد تتدهور العلاقات مع الأخ الأكبر أو الأب. الأفضل أن تحترم مشاعرك ولا تفعل ضدها شيئاً.
 

برج الجدي

 

 ستكون حالتك المالية مرضية. تجنب إنفاق أكثر من ميزانيتك. بالحديث عن الصحة ، قد تتدهور صحتك بسبب تغير الطقس.
 

برج الدلو

هنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك على الحصول على دعم زملاء أو رؤساء في العمل.
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يساعدك على تحقيق تطور مثير وتقوم بمبادرات مناسبة
 

برج الحوت 

      
 يمكن إنهاء أي من صفقاتك العالقة اليوم. إذا كنت تقوم بعمل ، فسيكون اليوم يومًا مهمًا للغاية بالنسبة لك. 

قد يتدهور الانسجام مع الزوج. يمكن أن يكون هناك خلاف بينكما حول الأشياء الصغيرة. للحفاظ على السعادة والسلام في حياتك الزوجية ، يُنصح بالتصرف بشكل متوازن للغاية. 

برج القوس

سيكون هناك بعض الاضطرابات في حياتك الشخصية. 

برج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان

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