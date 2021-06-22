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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عضو جمعية شباب الأعمال يطالب بتدشين هيئات لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الدولية

مؤتمرات دولية
مؤتمرات دولية

‎طالب أحمد الشال، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بتوجه الحكومة لتدشين هيئات لتنظيم الفعاليات والمهرجانات الدولية على غرار الموجودة في العديد من الدول المتقدمة في تلك الصناعة، بحيث تشكل بشراكة من ممثلي القطاع الحكومي والخاص والأهلي.  

 

وقال أحمد الشال، عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال خلال الندوة التي تنظمها لجنة السياحة  بعنوان "مستقبل السياحة المصرية ودور القطاع الخاص"، إن مهمة تلك الهيئة أو الهيئات التخطيط الاستراتيجي لصناعة المهرجانات والفعاليات لمدة سنوات، منوها بأنه يمكن إنشاء عدد من تلك الهيئات فب مصر بما يضعها على خريطة الفعاليات العالمية.  

 

وأضاف “الشال”، أن سياحة الفعاليات تعد من أقوى أنواع السياحة وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المشروعات التي استهدفت انشاء قاعات فخمة للغاية في العاصمة الإدارية والعلمية وشرم الشيخ وغيرها من المدن ، وهو ما يستحق أن نروج لذلك بشكل كبير وتطوير آليات الترويج ، ودعم المهرجانات الكبيرة التي حققت طفرة كبيرة رغم كورونا.  

 

ونوه عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بأن اللقاحات الخاصة بكورونا لها أهمية في استئناف نشاطات فعاليات المؤتمرات الدولية والفعاليات ونحن نستهدف خلال 2021/2022 زيادة الفعاليات اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة وآليات نقل المؤتمرات والفعاليات عبر زوم وغيرها، كما أن مصر مؤهلة ولديها ميزة امكانية تنظيم مهرجانات مصرية بما لديها من إمكانيات وسياحة.  

 

ولفت إلى أن نجاح مصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد شجع على المزيد من عقد تلك البطولات في المستقبل القريب وجذب السياحة الرياضية ، فنحن مؤهلين لذلك بشكل كبير ، كذلك كان انشاء جهة واتحاد لمكافحة المنشطات والاهتمام بالحدث  الرياضي ، كذلك فنحن كان لنا عدة تجارب ناجحة .   

 

وأكد ضرورة إيجاد تأشيرة للمؤتمرات والمعارض تمنح في المطار، كذلك يمكن لشركات القطاع الخاص أن تساهم في تطبيق هذه الخطة أو الهيئة وتوضع على الخريطة العالمية‎

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