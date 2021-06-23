آخر موعد للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا بروما اليوم

لراغبي الدراسة بالخارج ..

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إفادة المكتب الثقافى المصري في روما، بأن جامعة العلوم والتكنولوجيا بإقليم ماركي، يفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على العديد من المنح الدراسية للعام الأكاديمى 2021/ 2022؛ للحصول على الدكتوراه بالتخصصات التي تقوم الجامعة بتدريسها، على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.

وأوضحت الإدارة أن آخر موعد للتقديم هو 23 يونيو 2021 فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت روما.

وللاطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني ، علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل أي نفقات عن هذه المنح.



المكتب الثقافى المصري في روما

وكان المكتب الثقافى المصري في روما قد أفاد بأن جامعة الدراسات بميلانو، قد فتحت باب التقدم للتسجيل لمنح دراسية للحصول على الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/ 2022 بالتخصصات التى تقوم الجامعة بتدريسها على النحو المعلن عنه فى شروط التقدم.

بينما آخر موعد للتقديم هو 24 يونيو 2021 فى تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت وسط أوربا وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني.