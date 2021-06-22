دولة الاحتلال على صفيح ساخن.. إسرائيل تستعد لموجات عنف بين العرب واليهود

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تجدد أعمال الشغب وموجات عنف بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، في ضوء المواجهات العدائية الجديدة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووافقت وزارة الخزانة الإسرائيلية، على عملية شراء معدات مكافحة الشغب، بعدما تم استنفاد المعدات خلال أعمال العنف الأخيرة التي وقعت الشهر الماضي بين العرب واليهود في إسرائيل.

وبحسب صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، فإن شرطة الاحتلال حصلت على موافقة وزارة الخزانة لشراء معدات فض الشغب والتمست من وزارة الأمن العام المزيد من التمويل وزيادة عدد أفراد الأمن، من أجل مواجهة الخطر المتنامي لاندلاع أعمال عنف.

ومن المفترض أن تقوم شرطة الاحتلال بتكثيف وجودها لمواجهة أي تصعيد مع الفلسطينيين في حرم المسجد الأقصى.

وحذر مصدر في الشرطة الإسرائيلية، من أن مسؤولين بقوات إنفاذ القانون اعتبروا أن مدينة عكا غير محصنة أمام تجدد أعمال العنف بين العرب واليهود، فيما ذكرت "هاآرتس" أن الشرطة نفذت عمليات اعتقال الشهر الماضي في تلك المدينة، ما أدى إلى خروج احتجاجات مساندة للفلسطينيين هناك.