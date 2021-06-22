عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء تحذر الفتيات من الموافقة على هذا الخاطب.. اعرفي صفته

الخطوبة
الخطوبة

حذر الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، الفتيات من الموافقة على الخاطب البخيل ، فهو من أسوأ الخصال الموجودة في الإنسان هي البخل، وذلك في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة المتابعين.

وقال مجدي عاشور، في البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن البخل أول علامة لعدم حب الطرف الآخر، لأن الإنسان البخيل لا يعرف معنى العطاء والحب هو العطاء الحقيقي بين الطرفين.

وأشار إلى أن هذا في معنى المشاعر، علاوة على أن هناك نفقات والتزامات بعد الزواج تتعلق بالناحية المادية وبالتالي فالرجل البخيل سيؤدي إلى أزمة حقيقة بعد الزواج وكثير من الصدامات.

هل قول الخاطب لمخطوبته أنت طالق تحرمه عليه ؟ .. الإفتاء ترد

مؤسسة محو الأمية الزوجية تكشف أسباب انتشار فسخ الخطوبة

ذكر عيوب الخاطب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز ذكر عيوب الخاطب لمن سأل عنه؟".

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما يعلمه فيه من مساوئ شرعية أو عرفية، ولا يكون ذلك غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

وأشارت لجنة الفتاوى إلى أن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه"، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصَحْ لَهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه" معلقًا، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

وأوضحت أنه جاء عن عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ رضي الله عنه: "أَنَّ أَخًا لِبِلَالٍ رضي الله عنه كَانَ يَنْتَمِي إِلَى الْعَرَبِ وَيَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْهُمْ، فَخَطَبَ امْرَأَةً مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالُوا: إِنْ حَضَرَ بِلَالٌ زَوَّجْنَاكَ، قَالَ: فَحَضَرَ بِلَالٌ رضي الله عنه فَقَالَ: أَنَا بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ، وَهَذَا أَخِي، وَهُوَ امْرُؤٌ سَيِّئُ الْخُلُقِ وَالدِّينِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تُزَوِّجُوهُ فَزَوِّجُوهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَدَعُوا فَدَعُوا، فَقَالُوا: مَنْ تَكُنْ أَخَاهُ نُزَوِّجُهُ، فَزَوَّجُوهُ" أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، ووافقه الذهبي.

 

الإفتاء الفتيات الخاطب البخل عيوب الخاطب

ترشيحاتنا

ليبيا: منع 6 مسؤولين في حكومة الوفاق من السفر للخارج

جريمة بشعة..ضابط يتعرض لقطع في الرقبة أثناء محاولة القبض على مشتبهين

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

بعد حادثي حلوان والاسكندرية.. أحمد موسى: حوادث القطارات مقلقة والإجابة عند النيابة

برأسية رائعة .. أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك أمام المقاصة

هل تغني شهادة اللقاح عن إجراء تحليل الـ PCR لدخول الأراضي المصرية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

بعد الحكم على زوجها بـ 20 عاما .. نانسي عجرم تخضع للتحقيق

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

المزيد

ساحة رأي

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ