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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمود فرفور ينضم لفريق عمل فيلم "العلمين"

محمود فرفور
محمود فرفور

انضم الممثل الشاب محمود فرفور بشكل رسمي، لأسرة عمل فيلم “العلمين”، الذي يتم تصويره حاليًا، والمقرر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة الفنانين “خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي”.. وآخرون.

 

وأبدى "فرفور”، سعادته بالانضمام إلى أسرة الفيلم، منوها بأنه بمثابة شرف كبير له التمثيل في عمل فني مشرف ويضم نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.

 

تفاصيل مشاركة محمود فرفور في فيلم العلمين
 

يشار أن الممثل  محمود فرفور، شارك في عدة اعمال سابقة، منها مسلسل الاب الروحي، ومسلسل لمس اكتاف.

 

الجدير بالذكر فيلم  "العلمين" سيناريو وحوار محمود وهبة وإخراج محمد جمال الحديني وبطولة  خالد سليم، احمد كرارة، محمد مهران  محمود ححازي ، وآخرين.

 

من هو محمود فرفور؟

 

جدير بالذكر، أن محمود فيرو اشتهر مؤخرًا بدرجة الشبه الكبيرة التي تجمعه بالنجم المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح، وظهر في عدد من البرامج مثل "معكم مني الشاذلي" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة CBC وبرنامج "ميس اندر استاند" الجزء التاني، كما ظهر في عدد من الإعلانات مثل إعلان " ايجي بنك".

الممثل الشاب محمود فرفور فيلم العلمين عيد الأضحى المبارك الفنان خالد سليم أفلام سينمائية

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