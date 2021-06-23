قضية حنين حسام تصل البرلمان .. اتصالات النواب تناقش الآثار السلبية لتطبيق التيك توك.. ومطالب بتغليظ عقوبة الإتجار بالبشر

"اتصالات النواب" تناقش الآثار السلبية لتطبيق التيك توك .. الأسبوع المقبل

"حقوق النواب" ترفض تسييس قضية حنين حسام والتدخل في شئون القضاء المصري

برلمانية: تطبيق التيك توك يتسبب فى ضياع الوقت والطاقة



تحول اسم حنين حسام خلال الساعات الماضية إلى تريند بعد نشرها مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبره رواد السوشيال ميديا رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء ذلك قبل إلقاء القبض عليها لتنفيذ حكم المحكمة الصادر ضدها في قضية الاتجار بالبشر، لتستعطف المتابعين وكأنها لم تفعل شيئًا من دعوة فتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات واستغلال أزمة كورونا لاستقطابهن لارتفاع عدد متابعيها، الأمر الذى دفع عدد من نواب البرلمان للرد على هذه المهاترات معربين عن أسفهم الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه ومطالبين بتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر بالإضافة الى استخدام ادواتهم البرلمانية فى وضع حلول لفحص محتوى تطبيق التيك توك.

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعًا لها، الثلاثاء المُقبل، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وفي مقدمتها طلب النائبة ولاء التمامي، بدراسة الآثار السلبية لتطبيق "التيك توك" ومحاولة وضع حلول لتجنبها ودراسة دور وزارة الاتصالات فى الرقابة مع الجهات المختصة لفحص المحتوى.



كانت النائبة ولاء التمامي قد تقدمت بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجهاً إلى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الآثار السلبية لتطبيق التيك توك



وأضافت "التمامي" في طلبها، أن هناك تطبيقات أصبحت تنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام وتأثير ذلك على المجتمع نظراً لغياب الرقابة عليها، مشيرة إلى أن البعض لجأ لاستغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والتقاليد والعادات المصرية إذ يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا

وتابعت "التمامي" قائلة: أصبح تطبيق التيك توك له شعبية هائلة فى العالم كله على مدار فترة زمنية قصيرة جداً وخاصة فى فئة الشباب وصغار السن وأصبح له تأثير كبير على حياة الأشخاص، لافتة إلى أنه مع مرور الوقت استطاع عبور جميع الحدود وأساء الكثير استخدامه، رغم أن التطبيقات الحديثة ليست شريرة فى حد ذاتها ومن يصممونها لا يقصدون الأذى بل تقديم ميزات جديدة ومختلفة.

تهديد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات أظهرت بعض السلبيات التى تهدد الحياة والأخلاق والمعايير الإنسانية لدى المواطنين وظهرت آثار نفسية خطيرة له ، ليس على حياة المستخدمين فقط وإنما تؤثر على المجتمع كله مثل: حب العزلة ، حيث يميل مستخدموه إلى العزلة الاجتماعية لدرجة أنهم لا يستطيعون الاهتمام بالعلاقات التى يحيطون بها ويفضلون الشاشة على تلك العلاقات.



كما أشارت "التمامي" إلى أن هذه التطبيقات تتسبب فى ضياع الوقت والطاقة، حيث يقضى مستخدموه ساعات طويلة ويستنزفون الكثير من الوقت والمال بلا نتيجة رغم أن البعض قد يجنى من ورائه المال وليس الكل.



وأوضحت النائبة أن بعض الشباب يستخدم هذه التطبيقات في مشاهدة المقاطع الإباحية، وكذلك نشاهد بعض الفتيات يظهرون أجسادهم أثناء الرقص لإرضاء الجمهور فى بعض الأحيان، وكذلك استخدام مقاطع خطرة مثل الرقص أمام القطارات والسيارات والتعليم لإظهار النفس وزيادة المتابعين.



ولفتت إلى أن مستخدمي "التيك توك" إذا فشلوا فى تحقيق رغبتهم فى القبول ينتج عن ذلك توتر وضغط واكتئاب وانتحار، وكل هذه أضرار تصيب المجتمع، الأمر الذي يستدعي سرعة دراسة تلك الآثار السلبية والعمل على تجنبها حرصا على القيم والمبادئ الأخلاقية التى تربينا عليها.

التدخل في شئون القضاء الشامخ

‏أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضه القاطع للأصوات التى تنادى باسم حقوق الإنسان بشأن المدعوة حنين حسام معربا عن أسفه الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه.

واعتبر “رضوان” أن مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ فى شئون القضاء المصرى وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب النائب طارق رضوان، أصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة، بمعرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام وفى مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات واستغلت أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالاتجار فى البشر والتحريض على الدعارة بدعوة مجموعة من الفتيات على مجموعة " لايكى الهرم " ودعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بالتطبيق واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن وقيامها بانشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلى بسبب كورونا واستغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الالكترونية.

وطالب النائب طارق رضوان باحترام القضاء المصري وعدم التدخل فى شئونه من قريب أو بعيد مؤكداً قدسية القضاء المصري ونزاهة أحكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.

تغليظ عقوبة الاتجار بالبشر

طالبت عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة الاتجار بالبشر بعد انتشار جرائم فتيات التيك توك وخصوصا قضية حنين حسام ومودة الأدهم، قائلة "إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتغليظ العقوبة أمر ضروري لمواجهة هذه الجرائم".

مباحث الإنترنت

وأكدت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أنها قامت بتوجيه سؤال لوزير الاتصالات حول لماذا لم يتم التعاون مع وزارة الداخلية لوجود مباحث انترنت داخل جميع مديريات الأمن بالمحافظات لمراقبة المواقع التي تنشر العرى والصور الإباحية والفيديوهات وغيرها من المواد المنافية للآداب العامة.