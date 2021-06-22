أسعار ساعات ومجوهرات ياسمين صبري المثيرة للجدل.. شاهد

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل حول الإطلالات التي تختارها، والمجوهرات والشنط والساعات باهظة الثمن التي ترتديها، وذلك رغم بساطة الإطلالات التي تظهر بها في جميع المناسبات والصور التي تشاركها مع جمهورها.

أسعار ساعات ومجوهرات ياسمين صبري



وحرصت الفنانة ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، وجميع إطلالاتها لا تخلو من إقتناء ملابس أو مجوهرات أو حقائب وساعات من الماركات العالمية.





وتفضل ياسمين صبري التزين بالعديد من المجوهرات الذهبية والماسية لأكمال أناقتها، حيث ظهرت في أحدث ظهور لها بأقراط فخمة وقيمة من CHANEL، ووصل سعرها 1351 دولار.



وظهرت ياسمين صبري في إحدى إطلالتها بفستان من توقيع دار الأزياء العالمية DIOR، بلغ سعره 5000 فرنك سويسري أي ما يقرب من 90 ألف جنيه مصري.



اما عن الجيب البليسيه التي ظهرت بها ياسمين صبري، والتي جمعت بين عدة ألوان مميزة وحملت توقيع دار الأزياء العالمية Versace، و بلغ سعرها 2٬880 دولار .



وغالبا ما ترتدي ياسمين صبري ساعات قيمة وباهظة الثمن؛ حيث ظهرت في أحدث إطلالتها بساعة راقية وأنيقة من دار Franck Muller، ويصل سعرها إلى 27692 دولارا.



أسعار ساعات ياسمين صبري





وظهرت ياسمين صبري في إطلالة أخرى بساعة يد مميزة من Hublot، وتحتوي الساعة مقاس 45 ملم على علبة من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا ، والعلبة والإطار والميناء كلها مرصوفة بألماس قطع بريانت يبلغ مجموعها 15 قيراطًا، بالإضافة إلي ذلك العلبة مرصعة بـ 216 ماسة ، والإطار مرصع بـ 126 ماسة والسوار مرصع بـ 609 ماسة، وقد بلغ سعر ساعة يد ياسمين صبري في أحدث ظهور لها 120,000 دولار أمريكي.



أسعار ساعات ياسمين صبري



ونسقت ياسمين صبري في إطلالة أخرى مجموعة من المجوهرات الثمينة، حيث ارتدت قراطا ذهبيا في الأذن من توقيع العلامة “Cartier”، و بلغ سعره 96000 ريال سعودي، مع ساعة ذهبية في اليد من نفس الماركة العالمية بلغ سعرها 188000 ريال سعودي.



وتألقت ياسمين صبرى بعقد من 120 قيراطًا من الألماس يحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر، وبهذا تصبح ثالث إمرأة بالعالم ترتدي العقد بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.