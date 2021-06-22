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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لعدم خروج قواتها..

تركيا تقدم مقترحا إلى الحكومة الليبية قبل برلين 2

ليبيا
ليبيا

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم تركيا اقتراحا إلى طرابلس لتبني ورقة مشتركة في مؤتمر "برلين 2"، الذي ينعقد، غدا الأربعاء، في ألمانيا حول ليبيا، تستثني خروج قواتها من الأراضي الليبية.

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سامح شكري يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر "برلين 2"

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رسالة أمريكية عاجلة للمشاركين بمؤتمر "برلين 2" حول ليبيا

وذكرت التقارير الإعلامية الليبية أن الورقة التي تقترحها تركيا تنص على بقاء قواتها في ليبيا لما بعد الانتخابات.

 

وأشارت التقارير إلى انقسام داخل الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي حول الورقة التركية كونها ستؤجج الصراع.

 

ودعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، مندوبي مؤتمر “برلين 2” والممثلين الليبيين، إلى التعهد بالتزامات ثابتة؛ تمهد الطريق أمام السيادة الليبية، وإجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر.

 

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن “التقدم الملحوظ  يتطلب الوحدة الوطنية وسحب القوات الأجنبية”.

 

أمريكا: 60% من الليبيين يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية
 

وأضافت أن ما  يقارب الـ 60% من الليبيين يخططون للتصويت في الانتخابات الوطنية، و70٪ منهم متفائلون بشأن نجاح انتخابات ديسمبر، و2/3 يرفضون التأجيل إلى ما بعد عام 2021.

 

وتابعت “رغبة الليبيين في انتخاب حكومتهم المقبلة وطنية بحق”.

 

وأوضحت السفارة أن الممثلين الليبيين سينضمون هذا الأسبوع إلى المجتمع الدولي في برلين 2 لدفع تقدم ملموس نحو الانتخابات الوطنية واستعادة السيادة الليبية.

 

وتابعت: “تُظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها السفارة الأمريكية / الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الطلب الليبي الغامر للسلام والوحدة والانتخابات”.
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السفارة الأمريكية الحكومة الليبية السيادة الليبية مؤتمر برلين2

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