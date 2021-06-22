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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول 100 ألف مشترٍ..

50 ألف جنيه دعما.. رابطة السيارات تكشف جهود الدولة لترويج المركبات الكهربائية

السيارة الكهربائية e70
السيارة الكهربائية e70 الجديدة

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل والهايبرد بـ رابطة تجار السيارات، رئيس شركة "حماد موتورز"، إن دعم الدولة لـ السيارات الكهربائية e70 يعد أفضل عملية لترويج بيعها فور طرحها في الأسواق .

 

وأضاف رئيس قطاع المستعمل و الهايبرد برابطة تجار السيارات، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة قدمت دعما بقيمة 50 ألف جنيه لشراء السيارة الكهربائية e70 الجديدة ومن المتوقع بيع جميع دفعاتها فور طرحها بعد الدعم المقدم.

 

الدولة تدعم فكرة انتشار السيارات الكهربائية 

 

وأوضح حماد ، ان الدولة المصرية ستدعم فكرة السيارات الكهربائية لنجاحها ، لتنفيذ خطتها المستقبلية فى استخدام الطاقة النظيفة ، وتجنب اضرار استخدام الوقود الأحفوري .

 

وتابع رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات ، انه من المتوقع بيع السيارة الكهربائية بدفعاتها الأولى التى تقدر 100 الف سيارة على مدار عامين ، بداية من منتصف العام القادم 2022 ، فور طرحها .

 

وأكد “حماد”، أن خطوات الحكومة لتذليل جميع العقبات أمام انتشار السيارات الكهربائية في السوق المحلى، تعد أهم الخطوات التي اتخذتها الفترة الأخيرة لخدمة قطاع السيارات ككل.

 

الجدير بالذكر أن منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار سيارات مصر، عضو الشعبة العامة للسيارات، كان صرح بأن سعر السيارات الكهربائية الجديدة في مصر e70 سيتراوح بين 300 ألف جنيه و320 ألف جنيه، كما وعدت الدولة بتقديم الدعم لأول 100 ألف مشترٍ بـ50 ألف جنيه تشجيعا على انتشارها.

السيارات الكهربائية E70 رابطة تجار السيارات قطاع المستعمل دعم الدولة المصري

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