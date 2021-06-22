بعد حادثي حلوان والإسكندرية.. أحمد موسى: تكرار حوادث القطارت مش طبيعي

بدأ الإعلامي أحمد موسى، حلقة اليوم من برنامجه بسؤال، «هل الوضع طبيعي في السكة الحديد وما سبب حوادث القطارات»؟.



وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن حادث قطار الاسكندرية اليوم غريب حيث كان القطار متوقفا واصطدم به أخر من الخلف؛ منوها بأن قطار الإسكندرية كان متوقفا تماما واصطدم به جرار وأصيب 45 مواطنا.



ولفت موسى، إلى أن ما يحدث من حوادث القطارات غير طبيعي ويثير شكوك وتساؤلات المصريين؛ مرددا: « الاصابات والضحايا أصبحت معتادة في السكة الحديد».

وأكد موسى، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في أسباب تصادم جرار بقطار ركاب في الإسكندرية؛ قائلا: « حادث الإسكندرية مش طبيعي ومحصلش ابدا» .

وتابع موسى،: « لن نسمح أبدا بانهيار السكة الحديد وكثرة الحوادث ربما وارءها شئ ولذلك سيتم تحويل المتسببين للنيابة العامة»



عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة والربع صباح اليوم حينما بدأ تحرك القطار رقم 12، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، وهو يحمل على متنه ركابا حالمين بالوصول إلى مبتغاهم بسلام، فإذا بجرار قطار مسرع يقطع حلمهم في الدقائق الأولى من تحرك القطار ليحوله لكابوس بعد اصطدامه بالعربة الأخيرة ليهشمها بالكامل، ويتناثر بداخلها زجاج نوافذ العربة فيصاب عدد من الركاب بكدمات وسحجات وكسور نقلوا على إثرها إلى مستشفى رأس التين، ومستشفى جمال حمادة.

مصاب بـ قطار الإسكندرية يروي تفاصيل الحادث



"كنا قاعدين على الأرض ومرة واحدة سمعنا صوت خبطة شديدة هزت العربية كلها".. كلمات وصف بها أحد المصابين داخل مستشفى جمال حمادة، اللحظات الأولى لـ حادث قطار الإسكندرية، مشيرا إلى أن الركاب أصيبوا بحالة من الفزع والرعب بعد تهشم النوافذ الزجاجية بالكامل وتدافعهم فوق بعضهم بقوة داخل العربة من جراء التصادم.

وتصادم الجرار بعربة قطار الإسكندرية داخل محطة مصر ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب الذين تواجدوا بالطرقة بكدمات وكسور، وهذا ما أكده مصاب القطار قائلا: "القطار تحرك الساعة 9 وربع، بعدها بدقائق اصطدم به الجرار وأصيب جميع الركاب الجالسين بالطرقة على الأرض".

تعليق المحافظ على حادث قطار الإسكندرية



من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن حادث قطار الإسكندرية الذي وقع بمحطة مصر شهد وقوع عددا من الإصابات بعضها بسيطة والبعض الآخر خطيرة.

وأضاف محافظ الإسكندرية ، في تصريحات إعلامية: "الأمور بسيطة وبخير، والحادث مجرد جرار دخل في العربة اللأخيرة من القطار المتجه من الإسكندرية الي القاهرة، ولا توجد أي وفيات جراء الحادث.

وتابع: "المصابون متواجدون في مستشفى جمال حمادة ومستشفى نصر الدين والإصابات جميعها بسيطة، عدا 3 إصابات بكسور، ولا وفيات بين الركاب حتى الآن".

وأكد المحافظ أن الاصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الاشعة مطمئنة.

ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين بـ حادث قطار الاسكندرية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.