بسبب استبعاده.. علي غزال يعقد جلسة مع رئيس سموحة لتحديد مصيره

أصبح علي غزال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على أعتاب الرحيل من نادي سموحة خلال فترة الإنتقالات المقبلة بعد إستبعاده من المشاركة مع الموج الأزرق بصفة مستمرة .

وعلى الرغم من إعتماد أحمد سامي المدير الفني للفريق على خدمات علي غزال منذ انتقاله لصفوف نادي سموحة قادما من نادي لاريسا اليوناني لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، إلا أنه تم استبعاده من قائمة الفريق نهائيا .

ويخوض علي غزال تدريباته اليومية بصفة مستمرة مع لاعبي سموحة على الرغم من عدم مشاركته في المباريات .

وأكد علي غزال أن غيابه عن المشاركة في المباريات أمر يزعجه بشدة خاصة أنه لاعب محترف منذ ١٠ سنوات في الدوريات الأوروبية مشددا على أنه سيعقد جلسة مع فرج عامر رئيس النادي قريبا

وأوضح علي غزال أنه في حال استمرار غيابه عن الفريق سيلجأ للرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات المقبلة .

ويعقد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة جلسة حاسمة مع لاعب الفريق الأول علي غزال لمعرفة أسباب عدم مشاركته في ظل رغبة اللاعب في خوض المباريات .

ويرغب علي غزال لاعب نادي سموحة في الانضمام لصفوف نادي الزمالك ، خصوصا في ظل اقترابه للانضمام لأبناء ميت عقبة قبل التواجد بصفوف الموج الأزرق .

وحدد أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة صفقات نادي سموحة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق ، عقب رحيل حسام حسن مهاجم الفريق لصفوف أهلي طرابلس الليبي .

ودخل نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في صراع التعاقد مع مروان محسن مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة .

وعلم صدى البلد أن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة طلب التعاقد مع مروان محسن خلال فترة الإنتقالات المقبلة في حالة رحيله عن النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه الفني مع المارد الأحمر.

ويرغب أحمد سامي في التعاقد مع مروان محسن لتعويض رحيل حسام حسن مهاجم الموج الأزرق الذي تم إعارته لصفوف أهلي طرابلس الليبي .

وطالب أحمد سامي الحصول على خدمات ناصر ماهر مجددا في حال رغبة مسئولي النادي الأهلي في إعارة الأهلي مجددا عقب استبعاده من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر .

وفي سياق آخر أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن ضم أول صفقات موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سموحة يوقع أولى صفقاتة السوبر للعام الجديد، لاعب ٢٠ عامًا مصري الأب أوربي الأم يلعب في خط الهجوم ،تخرج من أكاديمية فرنسا التي أفرزت نجوم العالم".

وأضاف:"وقع عامين لسموحة، طريقه للمنتخب الأولمبي والمنتخب القومي مفروش بالورود، انتقال حر(سموحة لم يدفع مليمًا واحدًا في انتقاله) نتمني لك ولنا التوفيق".

وتابع: "لاعب سموحة الجديد فضل أن يُوقع لنا بالرغم من إمكانية حصوله على عروض أفضل بكثير جدًا، تجربة ظهور العديد من نجوم الصف الأول في سموحة أغرته؛ خاصة أن إمكانيات هذا النجم الصغير مبهرة".