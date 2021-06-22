عميد تمريض عين شمس تكشف أهمية شهادة التحول الرقمي

قالت الدكتورة سحر موسي، عميدة كلية الـ تمريض بـ جامعة عين شمس، إن الكلية ناقشت بدء أعمال اختبارات شهادة أساسيات التحول الرقمي والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات كمتطلب أساسي لمنح أي شهادة من الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك ضمن دورات الترقي لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم بالجامعات.

شهادة التحول الرقمي

وأوضحت الدكتورة سحر موسى، عميدة كلية الـ تمريض بجامعة عين شمس، أن شهادة التحول الرقمي أصبحت ضرورة ملحة لأعضاء هيئة التدريس و الدراسات العليا لمواكبة التطور التكنولوجي السريع للعصر الحالي و هي الطريق الأساسي لإعداد المواطن الرقمي و محو الأمية المعلوماتية و بناء إنسان فعال في مستقبل مصر الجديدة.

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة عطا، مدير وحدة الخدمات الإلكترونية بالكلية، أن الاختبارات الإلكترونية لشهادة أساسيات التحول الرقمي أجريت بمعمل الكمبيوتر بالكلية بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعة ومن المقرر أن تستمر الاختبارات على مدار شهرين متتاليين.

وفي سياق آخر، أكدت عميد كلية التمريض جامعة عين شمس، أنه تم انطلاق ماراثون الامتحانات لجميع مراحل البكالوريوس و الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وذلك اليوم السبت الموافق ٥ يونيو وحتى ٢٣ من الشهر الجاري.





وأضافت أنه الامتحانات عقدت على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا لكل فرقة مقسمين على فترتين يومياً مشيرا إلى أنه تم وضع خطة تأمينية استباقية متكاملة وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة وأمن طلابها.

وشاركت كلية التمريض بجامعة عين شمس ، في معرض الابتكار الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي التاسع بعنوان " جامعات الجيل الرابع بين الواقع و الطموحات " ، حيث تنوعت الأفكار الابتكارية لـ الطلاب، حيث تم تصميم مرتبة هوائية مطورة لمرضى قرح الفراش، وشارك فيها الطالبة بسمة أشرف دسوقي والطالب زكريا مصطفى زكريا (طلاب بالفرقة الرابعة بكلية التمريض).

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أما الفكرة الثانية فكانت حول تطبيق تدريبي تعليمي وتوعوي ، للإجراءات والتدخلات التمريضية للطالبة ندى أشرف عبد الهادي طالبة بالفرقة الأولى كلية التمريض، وشاركها في الفكرة الطالبة: سارة جمال صلاح (قسم حاسبات ومعلومات بأكاديمية طيبة) والطالبة :ريهام مصطفى على (كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بجامعة بنها) وهذة ثمرة التعاون بين الكليات والجامعات المختلفة.

والفكرة الثالثة عن تطبيق خدمات تمريضية منزلية وأصحاب الفكرة هم الطالبة سارة ياسر والطالبة ريوان أحمد (طالبتان بالفرقة الرابعة كلية التمريض).

كما شاركت كلية التمريض برئاسة وإشراف د. سحر سليمان عميد الكلية ، و د. داليا عبد الله مدير وحدة الإبتكار بالكلية ، في مسابقة مسار الابتكار بالفكرة التي فازت بالمركز الأول بمسابقة الكلية التي أقيمت تحت عنوان "التمريض يبتكر" ، وتمثلت الفكرة في تطبيق سيارة الإسعاف وأصحاب الفكرة هم الطالبة شيماء هاشم (فرقة تانية كليه تمريض) وتعاون معها الطالب عبد الرحمن صلاح (كلية العلوم) والطالب خالد سمير (حاسبات ومعلومات).