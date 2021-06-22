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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة طفل بمياه البحر اليوسفي بسمالوط المنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

انتشل الأهالي جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه البحر اليوسفي غرب مركز سمالوط، بشمال المنيا، اليوم الثلاثاء، بعد أن جرفه التيار تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة سمالوط، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة تتضمن، عثور الأهالي على جثة طفل طافية على سطح ترعة البحر اليوسفي.

 

بإنتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، تم انتشال الجثة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات التي قررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات، والتصريح بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

 

كما ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض علي شاب متهم بقتل 3 من أفراد عائلته وأصاب أمه بالساطور، وتبين أنه مختل عقليا وتم نقل الجثث للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص يفيد بقيام شاب بالتعدى على أسرته باستخدام ساطور ومقتل 3 أشخاص وإصابة والدته بإصابات متفرقة بالجسم وحالتها العامة سيئة، وتم ضبط المتهم، وفرض كردون أمنى بموقع الحادث لمتابعة الحالة الأمنية.


وبانتقال قوات الأمن وبالفحص تبين من خلال التحريات قيام " ف -ع-م" 35 عاما بالدخول للمنزل بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبوقرقاص وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن ساطور وقام بالتعدي وقتل كل من: "حبشي. ع. م "25 عاما "ابن عمه"، "مستورة. خ. و " 23 عاما، زوجة ابن عمه، "نجوي. ر. ع " 18 عاما، ابنة بنت عمه، وقام بالتعدى على والدته، مما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم.

 

تم التحفظ على المتوفين الثلاثة بمكان الحادث تحت تصرف النيابة العامة لحين المعاينة تمهيدا لنقلهم لمشرحة مستشفى أبوقرقاص العام، وتم تحويل المصابة إلى مستشفى المنيا الجامعي فى حالة خطرة لتلقى العلاج.

 

وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو فى حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشهادة بعض الجيران إلى أن المتهم يعانى من إضرابات نفسية، وتحرر محضر بالواقعة، وجري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصرف.

 

المنيا سمالوط العثور على جثة النيابة العامة مستشفي التحقيق انتشال محضر بالواقعة

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