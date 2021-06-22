عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام الحضري يدعم عماد متعب في مرضه.. شاهد

صدى البلد

وجه عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا الدعم ل عماد متعب بعد اعلان سفره للخارج لإجراء فحوصات بسبب مرضة 
 

ونشر عصام الحضري صورة له مع متعب وعلق قائلا ‬‏‪ألف سلامة عليك يا عمدة يا متعب الحراس إن شاء الله خير تروح و ترجع بالسلامة و تطمنا عليك يا حبيبي  أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 
 

وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حالته الصحية لجماهير القلعة الحمراء ، موجها شكره لمحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف عماد متعب "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي، الخطيب أسطورة و سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة".

عصام الحضري سيراميكا كليوباترا عماد متعب الخطيب فريق سيراميكا كليوباترا منتخب مصر

ترشيحاتنا

ليبيا: منع 6 مسؤولين في حكومة الوفاق من السفر للخارج

جريمة بشعة..ضابط يتعرض لقطع في الرقبة أثناء محاولة القبض على مشتبهين

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

بعد حادثي حلوان والاسكندرية.. أحمد موسى: حوادث القطارات مقلقة والإجابة عند النيابة

برأسية رائعة .. أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك أمام المقاصة

هل تغني شهادة اللقاح عن إجراء تحليل الـ PCR لدخول الأراضي المصرية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

بعد الحكم على زوجها بـ 20 عاما .. نانسي عجرم تخضع للتحقيق

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

المزيد

ساحة رأي

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ