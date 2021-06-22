عصام الحضري يدعم عماد متعب في مرضه.. شاهد

وجه عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا الدعم ل عماد متعب بعد اعلان سفره للخارج لإجراء فحوصات بسبب مرضة



ونشر عصام الحضري صورة له مع متعب وعلق قائلا ‬‏‪ألف سلامة عليك يا عمدة يا متعب الحراس إن شاء الله خير تروح و ترجع بالسلامة و تطمنا عليك يا حبيبي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك



وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حالته الصحية لجماهير القلعة الحمراء ، موجها شكره لمحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف عماد متعب "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي، الخطيب أسطورة و سيد عبد الحفيظ أفضل مدير كرة".