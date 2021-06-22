السيادة السوداني: تناغم تام بالحكومة الانتقالية..واستمرار اللقاءات لتنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، أن الحكومة الانتقالية بكافة هياكلها تعمل بتناغم تام وفقا لرؤى وبرامج ثورة ديسمبر.



والتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس)، وبحثا سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومراحل تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق الواردة في نص الاتفاق، بجانب سير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوة المشتركة.



واتفق الجانبان على ضرورة استمرار اللقاءات لمتابعة سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.