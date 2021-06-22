عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيادة السوداني: تناغم تام بالحكومة الانتقالية..واستمرار اللقاءات لتنفيذ اتفاق السلام مع الجنوب

صدى البلد

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، أن الحكومة الانتقالية بكافة هياكلها تعمل بتناغم تام وفقا لرؤى وبرامج ثورة ديسمبر.


والتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، اليوم الثلاثاء، فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس)، وبحثا سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، ومراحل تشكيل آليات تنفيذ الاتفاق الواردة في نص الاتفاق، بجانب سير تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوة المشتركة.
 

واتفق الجانبان على ضرورة استمرار اللقاءات لمتابعة سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

السودان جنوب السودان المجلس السيادة الانتقالي السوداني الهادي إدريس المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماع السودان

ترشيحاتنا

واشنطن: وفاة مواطن أمريكي بإثيوبيا في ظروف غامضة

ليبيا: منع 6 مسؤولين في حكومة الوفاق من السفر للخارج

جريمة بشعة..ضابط يتعرض لقطع في الرقبة أثناء محاولة القبض على مشتبهين

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

بعد حادثي حلوان والاسكندرية.. أحمد موسى: حوادث القطارات مقلقة والإجابة عند النيابة

برأسية رائعة .. أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك أمام المقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

بعد الحكم على زوجها بـ 20 عاما .. نانسي عجرم تخضع للتحقيق

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

المزيد

ساحة رأي

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ