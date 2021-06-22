برأسية رائعة .. أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك أمام المقاصة

أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الهدف الثاني أمام مصر المقاصة ، فى المباراة التى تجمع بينهما فى ربع نهائي كأس مصر .

وأحرز الهدف يوسف اوباما فى الدقيقة 61 من زمن المباراة بعد عرضية متقنة من الجانب الايسر عن طريق محمد عبد الشافي ليستقبلها أوباما برأسية قوية فى شباك حارس المقاصة

وسجل الهدف الأول أوباما فى الدقيقة 57 من زمن اللقاء بعد كرة عرضية من الجانب الايسر عن طريق محمد عبد الشافي الذي بدوره ارسل كرة عرضية هياها الجزيري لأوباما الذي سدد بيسراه الكرة فى شباك حارس المقاصة.

المباراة تقام على استاد السويس الجديد، حيث يأمل الزمالك في الوصول إلى المربع الذهبي في إطار سعيه للعودة إلى منصات التتويج بعد أن غاب عنها الموسم الماضي.

ملخص الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة بشراسة هجومية وكاد أن يسجل بعد عرضية متقنة من يوسف أوباما حولها أشرف بنشرقي بتسديدة قوية لكنها علت عارضة المقاصة بقليل.

وفي الدقيقة 20 تكررت المحاولات البيضاء بصورة أكثر جدية بعد كرة وصلت أشرف بنشرقي في مواجهة المرمى تحت ضغط دفاعي ليسدد كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

وأهدر المقاصة فرصة الهدف الأول في الدقيقة 35 بعد تمريرة خلف دفاع الزمالك وصلت إلى أحمد عادل في موقف انفراد تام لكنه أطاح بها بتسديدة قوية فوق عارضة جنش.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق، مواجهة مصر المقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

وعرف التشكيل الأساسي للزمالك، استمرار محمود جنش في حراسة المرمى، بالإضافة لتواجد سيف الدين الجزيري في مركز المهاجم.

واستبعد الجهاز الفني للفريق من القائمة التي ستخوض اللقاء كلا من محمد عبد السلام وحسام أشرف.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور.

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود علاء وحازم إمام وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا وإسلام جابر ومروان حمدي.

ويدخل مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: أحمد صبيحة وأحمد مودي وعاصم سعيد ومحمد دسوقي

خط الوسط: محمد مخلوف وسعيد الونش وهشام محمد وعبدالله مجدي وأحمد عادل ميسي

الهجوم: باسم مرسي

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور وباولن فوافي وأحمد أمين أوفا وأحمد متعب وفارس طارق وخالد مصطفى.