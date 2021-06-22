بعد حادثي حلوان والاسكندرية.. أحمد موسى: حوادث القطارات مقلقة والإجابة عند النيابة

استنكر الإعلامي أحمد موسى، تكرار حوادث القطارات مشيرا إلى أنه لو كان الأمر بيده لعاقب كل متسبب في حوادث القطارات عقوبات رادعة وألزامهم بدفع خسائر ما فعلوه في السكة الحديد.



وأشار موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الدولة تسعى لإصلاح منظومة السكة الحديد ولكن البعض يسعى الي عكس ذلك، وردد: « ربنا ينجي بلدنا وينجينا».

ولفت موسى، إلى أن ما يحدث من حوادث القطارات غير طبيعي ويثير شكوكا وتساؤلات المصريين؛ مرددا: « الاصابات والضحايا أصبحت معتادة في السكة الحديد».

وأكد موسى، أن النيابة العامة تجري تحقيقاتها في أسباب تصادم جرار بقطار ركاب في الاسكندرية؛ قائلا: « حادث الإسكندرية مش طبيعي ومحصلش ابدا» .

وتابع موسى،: « لن نسمح أبدا بانهيار السكة الحديد وكثرة الحوادث ربما وراءها شئ ولذلك يتم تحويل المتسببين للنيابة العامة»

ونوه موسى، بأن تكرار حوادث القطارات مقلقة ولكن الإجابة عن النيابة العامة، وهي التي سوف تكشف كل التفاصيل وأسباب حادثي حلوان والإسكندرية.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن حادث قطار الاسكندرية الذي وقع بمحطة مصر شهد وقوع عددا من الإصابات بعضها بسيطة والبعض الآخر خطيرة.

وأضاف محافظ الإسكندرية ، في تصريحات إعلامية: "الأمور بسيطة وبخير، والحادث مجرد جرار دخل في العربة اللأخيرة من القطار المتجه من الإسكندرية الي القاهرة، ولا توجد أي وفيات جراء الحادث.

وتابع: "المصابون متواجدون في مستشفى جمال حمادة ومستشفى نصر الدين والإصابات جميعها بسيطة، عدا 3 إصابات بكسور، ولا وفيات بين الركاب حتى الآن".

وأكد المحافظ أن الاصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الاشعة مطمئنة.

ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين بـ حادث قطار الاسكندرية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة وردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وإحالتهم للنيابة العامة بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.

وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.