عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لصعودهم للدوري الممتاز (ب).. تع

محافظ الشرقية يُكرم فريق نادي بلبيس الرياضي لكرة القدم

محافظ الشرقية يكرم
محافظ الشرقية يكرم

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق نادي بلبيس الرياضي لكرة القدم بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية وذلك تقديراً لصعودهم للدوري الممتاز (ب)  بعد مشاركتهم في بطولة القسم الثالث عن مجموعة تضم فرق محافظتي الشرقية والمنوفية للموسم 2020/2021 وحصول الفريق على المركز الأول علي المجموعة المؤهلة للمشاركة في الدوري الممتاز (ب) للموسم  2021/2022، وذلك في مقر نادي بلبيس الرياضي .

 

كما كرم المحافظ أعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية تقديراً لدورهم في حصول الفريق علي المركز الأول والصعود للمشاركة في الدوري الممتاز ( ب ) لكرة القدم

 

صحة الشرقية: تركيب مفصل بالفخذ في منيا القمح وتثبيت عظام ببلبيس

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بفريق نادي بلبيس الرياضي لكرة القدم والذي استطاع لاعبوه الصعود للمشاركة في الدوري الممتاز (ب) بعد خوض ماراثون طويل اتسم بالندية والروح الرياضية بين جميع المشاركين، مهنئاً الفريق بهذا الصعود المشرف ومتمنياً له التوفيق في مبارياته القادمة والصعود لدوري الأضواء والشهرة .

 

وخلال التكريم قرر محافظ الشرقية دعم نادي بلبيس الرياضي بـ 250 ألف جنيه مساهمه من المحافظة لإستكمال رحلة فريق كره القدم بالدوري الممتاز (ب )، قائلاً كل الدعم والمساندة لجميع الفرق الرياضية على مختلف الألعاب الفردية والجماعية والممثلة لمحافظة الشرقية.

 

 أشاد المحافظ  بدور مديرية الشباب والرياضة في تهيئة الأجواء المناسبة لمجالس إدارات الأندية لتحقيق البطولات وحصد المراكز الأولي ورفع إسم المحافظة في المحافل الرياضية المحلية والقارية .

 

كما قام المحافظ بإهداء درع المحافظة للأستاذ محمود خميس رجل الصناعة وعضو مجلس النواب السابق تقديرا لدوره الملموس في دعم ومساندة نادي بلبيس الرياضي

 

ومن جانبه تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته اللامحدودة للألعاب الرياضية، وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

 

بينما أعرب حموده محمد حموده رئيس مجلس إدارة نادي بلبيس وعضو مجلس النواب عن سعادته لمشاركة محافظ الشرقية حفل تكريم فريق كرة القدم والذي سيمثل دافعا لهم في المستقبل لتحقيق الفوز في المباريات القادمة والصعود للمشاركة في فاعليات الدوري الممتاز .

 

وحرص محافظ الشرقية على إلتقاط صورة تذكارية مع فريق نادي بلبيس الرياضي ، وأعضاء الجهاز الفني والإداري، ومجلس إدارة النادي ، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم، لمواصلة الفوز في المباريات القادمة وتحقيق مزيداً من الإنجازات في قطاع الرياضة

 

وعلي هامش التكريم قام محافظ الشرقية ومرافقوه بتفقد ملاعب كرة السلة والقدم وكذلك مشاهدة عرض لفريق الكاراتيه والذي اتسم بالأداء المميز ونال استحسان وإعجاب الحضور.

 

حضر التكريم الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، و سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

فريق محافظ الشرقية الممتاز ب أعضاء مركز الممتاز دورى الممتاز ب

ترشيحاتنا

واشنطن: وفاة مواطن أمريكي بإثيوبيا في ظروف غامضة

ليبيا: منع 6 مسؤولين في حكومة الوفاق من السفر للخارج

جريمة بشعة..ضابط يتعرض لقطع في الرقبة أثناء محاولة القبض على مشتبهين

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

بعد حادثي حلوان والاسكندرية.. أحمد موسى: حوادث القطارات مقلقة والإجابة عند النيابة

برأسية رائعة .. أوباما يسجل الهدف الثاني للزمالك أمام المقاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

شوقي : اتفقنا مع شركة ألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصري

بعد الحكم على زوجها بـ 20 عاما .. نانسي عجرم تخضع للتحقيق

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

عناكب نهاية العالم.. ظاهرة طبيعية أرعبت الكثير

المزيد

ساحة رأي

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

مصطفى الشيمى يكتب : رائحتك ... !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ