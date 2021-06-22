محافظ الشرقية يُكرم فريق نادي بلبيس الرياضي لكرة القدم

لصعودهم للدوري الممتاز (ب).. تع

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق نادي بلبيس الرياضي لكرة القدم بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية وذلك تقديراً لصعودهم للدوري الممتاز (ب) بعد مشاركتهم في بطولة القسم الثالث عن مجموعة تضم فرق محافظتي الشرقية والمنوفية للموسم 2020/2021 وحصول الفريق على المركز الأول علي المجموعة المؤهلة للمشاركة في الدوري الممتاز (ب) للموسم 2021/2022، وذلك في مقر نادي بلبيس الرياضي .

كما كرم المحافظ أعضاء الجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية تقديراً لدورهم في حصول الفريق علي المركز الأول والصعود للمشاركة في الدوري الممتاز ( ب ) لكرة القدم

أعرب محافظ الشرقية عن سعادته بفريق نادي بلبيس الرياضي لكرة القدم والذي استطاع لاعبوه الصعود للمشاركة في الدوري الممتاز (ب) بعد خوض ماراثون طويل اتسم بالندية والروح الرياضية بين جميع المشاركين، مهنئاً الفريق بهذا الصعود المشرف ومتمنياً له التوفيق في مبارياته القادمة والصعود لدوري الأضواء والشهرة .

وخلال التكريم قرر محافظ الشرقية دعم نادي بلبيس الرياضي بـ 250 ألف جنيه مساهمه من المحافظة لإستكمال رحلة فريق كره القدم بالدوري الممتاز (ب )، قائلاً كل الدعم والمساندة لجميع الفرق الرياضية على مختلف الألعاب الفردية والجماعية والممثلة لمحافظة الشرقية.

أشاد المحافظ بدور مديرية الشباب والرياضة في تهيئة الأجواء المناسبة لمجالس إدارات الأندية لتحقيق البطولات وحصد المراكز الأولي ورفع إسم المحافظة في المحافل الرياضية المحلية والقارية .

كما قام المحافظ بإهداء درع المحافظة للأستاذ محمود خميس رجل الصناعة وعضو مجلس النواب السابق تقديرا لدوره الملموس في دعم ومساندة نادي بلبيس الرياضي

ومن جانبه تقدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لقطاع الشباب والرياضة ومساندته اللامحدودة للألعاب الرياضية، وتشجيع اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات.

بينما أعرب حموده محمد حموده رئيس مجلس إدارة نادي بلبيس وعضو مجلس النواب عن سعادته لمشاركة محافظ الشرقية حفل تكريم فريق كرة القدم والذي سيمثل دافعا لهم في المستقبل لتحقيق الفوز في المباريات القادمة والصعود للمشاركة في فاعليات الدوري الممتاز .

وحرص محافظ الشرقية على إلتقاط صورة تذكارية مع فريق نادي بلبيس الرياضي ، وأعضاء الجهاز الفني والإداري، ومجلس إدارة النادي ، معربين عن سعادتهم بتواجدهم اليوم لتكريمهم، لمواصلة الفوز في المباريات القادمة وتحقيق مزيداً من الإنجازات في قطاع الرياضة

وعلي هامش التكريم قام محافظ الشرقية ومرافقوه بتفقد ملاعب كرة السلة والقدم وكذلك مشاهدة عرض لفريق الكاراتيه والذي اتسم بالأداء المميز ونال استحسان وإعجاب الحضور.

حضر التكريم الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، و سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.