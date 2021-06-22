شاهد.. نجوم الأهلي يدعمون عماد متعب

حرص لاعبو ونجوم النادى الأهلى على دعم عماد متعب لاعب منتخب مصر والأهلى السابق بعد ظهوره في إحدى القنوات الفضائية وإعلان معاناته من بعض الآلام خلال الفترة الماضية.

وظهر لاعبو الأهلى قبل المران ويحملون قميص النادى الأهلى وعليه اسم متعب ورقم اللاعب عندما كان لاعبا بالفريق.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمباراة دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، تحدث خلالها عن المواجهة المرتقبة أمام الترجي، كما استعرض مواجهة الذهاب التي أقيمت في رادس لشرح الأخطاء والتأكيد على ضرورة تلافيها في مباراة العودة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس والتي استمرت ٤٨ ساعة.

موسيماني يجتمع مع أبو عبلة

وحرص بيتسو موسيماني على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق على هامش المران، للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين خاصة العائدين من الإصابة والذين شاركوا في مران اليوم، محمد هاني ومحمود متولي وحالة الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي استمرت يومين عقب عودة الفريق من تونس.

توفيق وبانون

وشهد مران الأهلي اليوم مشاركة الثنائي أكرم توفيق وبدر بانون لاعبي الفريق، بعد التخلص من حالة الإجهاد العضلي التي اشتكى منها الثنائي عقب مباراة الترجي في تونس. محمود متولي كما شارك محمود متولي لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابته التي اشتكى منها في العضلة الخلفية، والانتهاء من تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

محمد هاني

وشارك محمد هاني لاعب الفريق في جزء من مران الأهلي الجماعي اليوم، بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة. وخضع محمد هاني لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي للتأكد من جاهزيته، وحرص الجهاز الفني على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته.

تدريبات تأهيلية لـ«بيكهام»

وأدى أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق، جلسة جيم ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي. ويخضع بيكهام لبرنامج تأهيلي بعد شكوى من آلام في العضلة الضامة، أبعدته عن المشاركة مع الأهلي في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي أمام الترجي التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب العودة من تونس والتي استمرت ٤٨ ساعة. معسكر مغلق واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق واستمرت ٤٨ ساعة للتخلص من الإجهاد العضلي بعد العودة من تونس، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفقرات بالكرة.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين قبل مواجهة بطل تونس الحاسمة لبطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص لاعبو الفريق والجهاز الفني على الاحتفال بعيد ميلاد حسين الشحات داخل ملعب التتش قبل انطلاق مران الأهلي.

حسم التأهل وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في جولة الذهاب بنصف النهائي الإفريقي والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى لحسم التأهل إلى الدور النهائي في البطولة خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.