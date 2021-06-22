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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري التغذية العلاجية ينصح مرضى السمنة بـ «كورس الحرق الدبل»

الدكتور خالد أحمد
الدكتور خالد أحمد غزالي

قدم  الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، كورس الحرق الدبل الذي يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق، وهما: سائل الكروم الذي يعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، والتوت البري الذي يساعد على تفتيت الدهون داخل الجسم.


وقال خالد غزالي ، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إن كورس الحرق الدبل يتكون من أكثر من كورس وفقاً لاختلاف الأعمار والحالات، موضحاً أن الحرق يكون حسب السن والأمراض المزمنة، وما يحدده متخصصو تغذية حتى الوصول إلى الوزن المثالي.

 

وأكد استشاري التغذية العلاجية، عدم وجود أي أعراض جانبية للكورس، لأنه يحتوي على فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، متابعا: "هذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، وذلك وفقًا لإحدى الدراسات الحديثة"، مضيفا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم.


ولفت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الطعام السريع والسندوتشات الجاهزة تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.

 

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فوائد الشاي والقهوة الخضراء

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية،  إن الشاي الأخضر والقهوة الخضراء يتسببان في سد الشهية، منوها إلى أن كورس الحرق الدبل يعتمد على سد الشهية وتقليص عدد الخلايا الدهنية داخل الجسم.

 

ولفت إلى أن الطعام السريع و السندوتشات الجاهزة تتسبب مع في زيادة الوزن، نتيجة حصول الجسم على معدل كبير من السعرات الحرارية.


ولفت إلى أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مادتين لزيادة معدل الحرق مثل التوت البري الذي يفتت الدهون داخل الجسم، معقبًا: "التوت البري يعمل على تحويل الدهون الوقود للجسم".

 

وتابع استشاري التغذية العلاجية: "الإنسان إذا قام بحرق كل السعرات الحرارية التي يتناولها فلن يزيد وزنه، وفي حال تناول أطعمة تزيد عن  معدل الحرق ففي هذه الحالة سيزيد وزنه، ومن ثم سيصاب بمرض السمنة".

 

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن أمراض الغدة الدرقية وأمراض الاكتئاب تسبب السمنة، ولكن الإنسان الخالي من الأمراض يزداد وزنه رغم ذلك، حيث يدخل سعرات إلى جسمه أكثر من السعرات التي يقوم بحرقها، فهنا يجب عليه أن يسير على نظام غذائي سليم، لحرق تلك الدهون.

استشارى التغذية العلاجية لدكتور خالد أحمد غزالي كورس الحرق الدبل زيادة معدل الحرق سفرة وطبلية صدى البلد تفتيت الدهون الوزن المثالي الأمراض المزمنة

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