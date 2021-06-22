"الأسقفية" تستكمل أنشطة "معًا من أجل تنمية مصر" بالإسكندرية

تستكمل الكنيسة الأسقفية فعاليات مشروع معاً من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية بمبادرة لتعليم الخياطة للفتيات وذلك ضمن أنشطة المشروع المتنوعة.

جاءت هذه الورشة ضمن مجموعة من الورش المختلفة بمنطقة الرأس السوداء والتى تتضمن تعليم حرفة الكوافير وصيانة الغسالات وصيانة الموبايل وحرفة الشيف حلوانى والتصوير الفوتغرافى إذ تم عمل تقييمات واختبارات للشباب المشترك.

جدير بالذكر إن المشروع يعمل فى ثلاث مجتمعات داخل محافظة الإسكندرية وهم الرأس السوداء والمنشية وستانلى كما تشمل المبادرات مجموعة من المحاضرات عن اكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لدى الشباب.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.