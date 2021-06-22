عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأسقفية" تستكمل أنشطة "معًا من أجل تنمية مصر" بالإسكندرية

مشروع معاً من أجل
مشروع معاً من أجل تنمية مصر

تستكمل الكنيسة الأسقفية فعاليات مشروع معاً من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية بمبادرة لتعليم الخياطة للفتيات وذلك ضمن أنشطة المشروع المتنوعة.

جاءت هذه الورشة ضمن مجموعة من الورش المختلفة بمنطقة الرأس السوداء والتى تتضمن تعليم حرفة الكوافير وصيانة الغسالات وصيانة الموبايل وحرفة الشيف حلوانى والتصوير الفوتغرافى إذ تم عمل تقييمات واختبارات للشباب المشترك.

جدير بالذكر إن المشروع يعمل فى ثلاث مجتمعات داخل محافظة الإسكندرية وهم الرأس السوداء والمنشية  وستانلى كما تشمل  المبادرات مجموعة من المحاضرات عن اكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لدى الشباب.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية ، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

الكنيسة الأسقفية صيانة الموبايل الأسقفية الإنجليكانية الهيئات الحكومية الاسكندرية ليكانية شمال إفريقيا مؤسسة مصر الخير

ترشيحاتنا

متحدث الكهرباء: 37 مليون مشترك.. وخفض أسعار الاستهلاك الصناعي

أضحية العيد| هل تساهم المشروعات القومية للثروة الحيوانية في خفض الأسعار!

وزير الاتصالات : انتهينا من التطبيقات الخاصة بكل وزارة للانتقال للعاصمة الإدارية

تعرف على أبرزها.. "الاتصالات": إطلاق 15 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية

سيارة شهدت "خناقة" بين رشدي أباظة و عادل أدهم.. اعرف القصة.. صور

كرواتيا تتعادل مع اسكتلندا بهدف لمثلهما في يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة: أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا سيكون متاحا نهاية الأسبوع

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

حقيقة ظهور سلالة جديدة من كورونا في مصر| فيديو

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

أين كانت ؟ .. مصادر تكشف كيفية ضبط فتاة التيك توك حنين حسام

بعد الخسارة من الأهلي.. عدوان جديد من جماهير الترجي التونسي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

شاهد ماعز بوجه قرد يثير الفزع في محافظة أسيوط |صور

شاهد.. إعصار التنين يبتلع طائرة.. والطيار يوثق اللحظة بهاتفه

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

فيديوجراف.. وزير الري يتحدث عن ملء سد النهضة وبيع المياه لإسرائيل

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ